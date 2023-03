Un budget fédéral qui aidera les Néo-Brunswickois

Le gouvernement du premier ministre Justin Trudeau, fidèle à ses habitudes, a déposé un budget dépensier, sans discipline ni contrôle des dépenses. Les Néo-Brunswickois y retrouveront par contre de nombreuses initiatives qui auront un impact sur leur qualité de vie.

Le Nouveau-Brunswick est tiraillé entre deux extrêmes. D’une part, un gouvernement provincial qui privilégie à tout prix l’équilibre budgétaire et refuse d’intervenir afin d’aider la population à faire face aux crises du coût de la vie, du logement et du système de santé. De l’autre, un gouvernement fédéral qui multiplie les initiatives visant à renforcer le filet social, mais qui le fait en endettant le pays à un rythme complètement fou.

Gérer les finances de façon responsable ou aider les citoyens? Il existe un juste milieu qui permettrait d’accomplir ces deux objectifs. Les premiers ministres Blaine Higgs et Justin Trudeau, de même que les ministres des Finances Ernie Steeves et Chrystia Freeland, ne l’ont toutefois pas encore trouvé.

La situation actuelle rappelle celle qui a prévalu au pire de la pandémie, quand Ottawa a sorti le chéquier afin de soutenir une économie en voie de s’écraser sous le poids des restrictions sanitaires. Au même moment, Fredericton a profité de cette intervention extraordinaire du fédéral pour limiter ses dépenses et dégager les plus importants surplus budgétaires de l’histoire du Nouveau-Brunswick.

Cela signifie toutefois que, tout comme pendant les mois les plus sombres de la pandémie, les Néo-Brunswickois les plus vulnérables recevront de l’aide en provenance du fédéral au moment où leur gouvernement provincial fait preuve d’indifférence à leur endroit.

Tout cela coûtera cher. Très cher. C’est le prix à payer pour conserver l’appui du NPD et rester au pouvoir. Et comme c’est une habitude chez les libéraux fédéraux, les principales dépenses ont probablement été sous-estimées. C’est le cas du Régime canadien de soins dentaires. La facture a pratiquement doublé. Elle passera de 7 à 13 milliards $ sur cinq ans.

Nous parlons toutefois d’initiatives qui auront un impact direct et positif sur des millions de Canadiens. Une personne qui pourra enfin recevoir des soins dentaires grâce au régime fédéral devrait-elle s’empêcher de dormir en pensant aux coûts totaux du programme et à leur impact sur la dette publique?

La ministre Chrystia Freeland est déterminée à aider le plus grand nombre de Canadiens à faire face aux effets de l’inflation. La mesure la plus spectaculaire est le remboursement de TPS qui a été doublé et rebaptisé «remboursement unique pour les articles d’épicerie». Tout dépendant de vos revenus et de votre situation familiale, vous pourrez toucher jusqu’à 467$.

Nous retrouvons une foule de mesures, certaines coûteuses, d’autres moins, qui devraient normalement réduire le fardeau des gens. La Loi sur la concurrence sera par exemple renforcée afin de s’attaquer aux frais cachés (frais d’itinérance, de bagages excessifs, de billets de concert, etc.) ainsi que les frais de transaction par carte de crédit pour les petites entreprises.

Bref, si vous êtes pris à la gorge en raison du coût de la vie élevé, vous aurez bientôt de l’aide. Peut-être pas toute celle dont vous avez besoin. Mais le fait demeure que le gouvernement Trudeau y va d’un effort financier important.

L’autre gros morceau du budget prend la forme d’investissements totalisant 80 milliards $ dans l’énergie verte. Le Nouveau-Brunswick profitera grandement de cet engagement du fédéral.

En effet, Ottawa remboursera jusqu’à 15% des coûts de la production d’électricité propre, sous la forme d’un crédit d’impôt dont pourront profiter les sociétés de la Couronne comme Énergie NB.

Les détails du programme ne sont pas encore connus. Le budget précise toutefois que des sommes pourront être injectées dans la Boucle atlantique, dont la facture est évaluée à plus de 5 milliards $. Énergie NB cherche aussi à financer la remise à neuf du barrage de Mactaquac, au coût de 2,7 à 3,6 milliards $ (sans compter le prix d’achat de l’électricité de remplacement).

Selon certains analystes, Ottawa insisterait pour que les fonds fédéraux investis dans ces futurs mégaprojets contribuent à réduire la facture d’énergie des Canadiens. C’est une nouvelle prometteuse, alors que Énergie NB cherche à augmenter ses tarifs d’électricité et entrevoit à l’horizon d’importantes dépenses en infrastructures.

Le gouvernement Trudeau vit au-dessus de ses moyens et cela va finir par le rattraper. En attendant ce jour, les Néo-Brunswickois profitent d’un coup de main dont ils ont été privés par leur gouvernement provincial.