Vendre Pointe Lepreau? Il faudra nous convaincre

Le premier ministre Blaine Higgs en a surpris plus d’un, la semaine dernière, en confirmant que son gouvernement a entrepris des négociations afin de vendre une partie de la centrale nucléaire de Pointe Lepreau à une société de la Couronne d’une autre province, Ontario Power Generation. Il devra faire la démonstration, chiffres à l’appui, qu’il s’agit d’une bonne affaire pour le N.-B.

La raison d’être d’Énergie NB est d’assurer à sa clientèle une source d’électricité fiable et à des tarifs raisonnables.

Cette mission est de plus en plus difficile à remplir, notamment en raison de la hausse des coûts de la production d’énergie, des pressions du fédéral pour produire de l’énergie verte (ce qui mènera à la fin de la décennie à la fermeture de la centrale de Belledune), des changements climatiques, du vieillissement de son parc d’infrastructures et de son surendettement.

En 2009, le premier ministre Shawn Graham a tenté le grand coup en essayant de vendre Énergie NB à Hydro-Québec pour 4,75 milliards $, soit l’équivalent de la dette de la société. Il avait piteusement reculé devant la force de l’opposition et l’imminence des élections provinciales. L’Acadie Nouvelle avait à l’époque appuyé le projet de vente à travers ses éditoriaux. Nous croyons encore aujourd’hui que par son incompétence, le gouvernement Graham a raté une occasion historique.

Nous voici aujourd’hui en 2023. La situation financière d’Énergie NB s’est aggravée. Les progressistes-conservateurs, qui avaient mené la guerre à l’initiative des libéraux en 2009 et 2010, appuient désormais le principe de vendre à la pièce certains actifs. Le ministre Kris Austin est d’accord, lui qui a pourtant fondé la People’s Alliance en 2010 en réaction au projet de vente à Hydro-Québec.

Il nous est toutefois difficile d’appuyer la proposition de Blaine Higgs de vendre des parts de Pointe Lepreau pour la simple et bonne raison que nous en savons trop peu sur ses véritables intentions.

Nous ignorons quelle pourrait être l’ampleur de la participation d’Ontario Power Generation et son implication sur les décisions qui concernent le Nouveau-Brunswick. Nous ne savons pas non plus quel pourcentage des revenus d’Énergie NB en provenance du nucléaire devraient être partagés avec ce copropriétaire potentiel ni l’impact éventuel sur les tarifs.

L’opacité du gouvernement Higgs n’arrange pas les choses. C’est lui, après tout, qui avait tenté d’éliminer le programme d’immersion française même si son programme électoral n’en faisait pas mention.

Personne ne s’attend à ce que les négociations avec Ontario Power Generation soient télévisées en direct. Le premier ministre a cependant tort de dire que ce débat ne doit pas être public et que les négos devraient rester secrètes jusqu’à ce qu’une entente soit conclue.

Pointe Lepreau n’est pas qu’une simple centrale. Elle est une source importante de revenus et de production d’énergie à bon prix.

Blaine Higgs a le devoir d’expliquer clairement à la population pourquoi il croit qu’une vente partielle d’actifs s’impose. Il doit aussi montrer quelles autres options ont été évaluées et pourquoi elles ont été rejetées.

Il doit de plus expliquer quel est le plan d’ensemble. Énergie NB s’apprête à investir des milliards de dollars afin de réparer le barrage hydroélectrique de Mactaquac. Le gouvernement évalue-t-il la possibilité de vendre une partie de celui-ci à Hydro-Québec? Des centrales thermiques pourraient-elles être cédées au secteur privé, toujours dans l’objectif de réduire la dette d’Énergie NB?

Ces manoeuvres doivent s’accompagner d’une réflexion sur la gouvernance d’Énergie NB. Pourquoi verser un salaire de 1,3 million $ annuellement au vice-président du nucléaire si nous sommes de toute façon rendus à quémander l’argent et l’assistance d’intérêts ontariens.

Par ailleurs, il est inacceptable que des changements aussi importants et irréversibles soient imposés alors que Blaine Higgs continue de maintenir le flou sur son avenir politique. Il n’a toujours pas dit s’il mènera son parti lors de la prochaine campagne électorale en 2024. Nous pourrions donc nous retrouver un jour dans une situation où un nouveau premier ministre progressiste-conservateur est amené à expliquer pourquoi son prédécesseur a vendu des actifs stratégiques cruciaux pour des raisons comptables et sans tenir compte de l’impact sur la facture des consommateurs d’électricité.

Blaine Higgs aura bien des réponses à nous donner avant d’avoir la légitimité de vendre des morceaux de notre société de la Couronne.