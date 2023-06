Un trophée qui ne doit pas être accordé à la légère

Le premier ministre Blaine Higgs a voulu lancer un appel au calme avec la publication d’une lettre ouverte annonçant ses intentions concernant la Politique 713 sur les élèves LGBTQ+. Il a échoué à rassurer les principaux intéressés. Il a toutefois réussi à calmer le jeu dans un autre dossier où il a semé le vent de la discorde: la révision de la Loi sur les langues officielles.

Le Nouveau-Brunswick est la seule province officiellement bilingue au Canada. Dans un monde idéal, les politiciens de toutes les allégeances seraient d’infatigables promoteurs de cette particularité, un peu comme l’Alberta avec son pétrole, le Québec avec sa culture et l’Ontario avec son industrie automobile.

La réalité est plus triste. Nous sommes dirigés par un premier ministre unilingue, qui voulait autrefois diriger le parti antibilinguisme Confe­de­ration of Regions et qui voit le régime des deux langues officielles comme étant non pas un atout, mais un mal dont il se passerait bien.

Blaine Higgs a multiplié les provocations depuis la mise sur pied de la commission portant sur la révision de la Loi sur les langues officielles.

Il a d’abord ordonné que cette révision soit accompagnée d’un volet portant sur l’apprentissage des deux langues officielles, afin de supprimer ensuite le programme d’immersion française dans le système d’éducation anglophone.

Il a ensuite nommé ministre l’ancien chef de la People’s Alliance, Kris Austin, qui a consacré l’essentiel de sa carrière politique à combattre les droits et les acquis linguistiques des francophones du N.-B. Pire, il l’a nommé au sein d’un comité partisan visant à préparer la réponse du gouvernement au rapport de la commission sur les langues officielles.

M. Higgs a ensuite ignoré l’ensemble des recommandations de la commission et a annoncé que la loi ne sera plus révisée automatiquement aux 10 ans.

Il faut comprendre que les droits linguistiques des Acadiens sont enchâssés dans la Charte canadienne des droits et libertés. Un gouvernement ne peut les sabrer à sa guise. En éliminant la révision obligatoire aux

10 ans, M. Higgs a trouvé une façon simpliste d’éroder une législation contre laquelle il ne peut pas grand-chose, avec un faible risque d’être ensuite rabroué devant un tribunal.

Il y a deux semaines, le premier ministre a cependant révélé qu’il déposera quatre amendements à son projet de loi modifiant la Loi sur les langues officielles. L’un d’eux rétablira une «révision périodique» de la loi.

Ce revirement de situation est étonnant.

Blaine Higgs sera à la retraite depuis longtemps lorsque viendra le moment de réviser la LLO, dans 10 ans. S’il a supprimé l’obligation de la réviser, c’est surtout pour faire plaisir aux gens hostiles aux droits des francophones.

Les trois ministres acadiens, Daniel Allain, Réjean Savoie et Glen Savoie, ont défendu avec force la décision de leur patron.

Bref, rien ne laissait présager un virage à 180 degrés. Il est difficile d’expliquer pourquoi M. Higgs a soudainement senti le besoin de tendre une branche d’olivier.

Il est possible qu’il ne tienne pas à passer à l’histoire comme étant l’unique premier ministre à ne pas avoir obtenu l’unanimité de l’Assem­blée législative au moment d’adopter des changements à la Loi sur les langues officielles.

La chef de l’opposition, Susan Holt, a espoir que ce changement d’humeur de M. Higgs pourrait mener à une adoption unanime en Chambre. «C’est ce qu’il manque», a-t-elle déclaré dans nos pages à propos de l’absence d’une révision obligatoire.

En tout respect, nous croyons que les attentes de l’opposition ne sont pas assez élevées. L’objectif devrait être d’améliorer la Loi sur les langues officielles. Pas uniquement de s’assurer qu’elle soit révisée sur une base «périodique».

Les libéraux et les verts feraient une énorme faveur au gouvernement s’ils adoptaient à l’unanimité les modifications proposées à la Loi sur les langues officielles.

Si ce scénario devient réalité, Blaine Higgs mettra de l’avant cette unanimité, tel un trophée, chaque fois qu’il sera la cible de critiques à propos de son piètre bilan en matière des droits linguistiques des Acadiens.

L’unanimité législative ne doit pas être consentie à la légère par les partis d’opposition, et certainement pas en retour de la seule promesse d’une révision «périodique» rédigée de manière à permettre au gouvernement de se soustraire à une obligation d’améliorer la LLO.