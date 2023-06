Cessez la révision de la Politique 713

Bill Hogan est en plein cœur d’une tournée express de consultations portant sur la révision de la Politique 713. L’ennui est qu’il s’agit plutôt d’un simulacre. Le ministre de l’Éducation ne souhaite pas réellement entendre ce que les gens ont à dire sur ce sujet. Son idée, comme celle du premier ministre Blaine Higgs, est déjà faite.

La Politique 713 vise à offrir aux élèves LGBTQ+ un environnement scolaire accueillant et sécuritaire. Officiellement, le gouvernement dit réviser les sections qui causent de la confusion et des malentendus.

Dans les faits, cette révision a été ordonnée par Blaine Higgs, un politicien qui éprouve des préjugés à l’endroit des minorités sexuelles. Il dit ignorer si une personne naît ou devient homosexuelle, affirme que les drag queens font de la promotion et non de l’éducation, ne dénonce pas ouvertement les thérapies de conversation (pourtant illégales au Canada!), et met sur un pied d’égalité les homophobes et ceux qui dénoncent la révision de la Politique 713. Il a aussi donné foi aux conspirationnistes qui affirment que des écoles installent des litières dans les salles de bain pour accommoder les élèves qui s’identifieraient comme étant des chats.

Nous n’avons aucune confiance en M. Higgs ni en M. Hogan pour analyser la Politique 713 avec sérieux, ouverture et empathie. Ces deux politiciens mènent leur révision pour des raisons qui ont bien plus à voir avec leurs jugements de valeur et la petite politique qu’avec le bien-être des élèves. Les personnes qui ont participé jusqu’à maintenant aux «consultations» avec le ministre sont bien placées pour le savoir.

La tournée de consultations est en train de tourner à la catastrophe. Une mère de famille a soutenu que Bill Hogan souhaitait surtout se servir d’elle pour justifier des changements à la Politique 713 qui ont été déterminés d’avance. Des élèves ont témoigné que le ministre est impoli et irrespectueux pendant ces rencontres. Il aurait affirmé qu’être LGBTQ+ n’est qu’un mode de vie (lifestyle).

Plusieurs témoignages démontrent que le ministre a l’air désintéressé lors de ces consultations. Il arrive parfois en retard, s’impatiente pendant les discussions et donne l’image de quelqu’un qui voudrait être n’importe où sauf dans une salle avec des gens qui ont à cœur les droits des élèves LGBTQ+.

Rien de tout ça n’est surprenant.

Ce gouvernement n’avait aucune intention de consulter qui que ce soit. Les pourparlers étaient censés avoir lieu derrière des portes closes, en fonction des requêtes de Blaine Higgs et entre personnes ayant en commun le conservatisme social du premier ministre. Ce n’est qu’après que le chat est sorti du sac que le ministre de l’Éducation a dû organiser en catastrophe des consultations dont il ne voulait pas.

Ce scénario rappelle la tentative d’éliminer le programme d’immersion française dans les écoles anglophones. Là aussi, Bill Hogan a dû donner le change. Lors d’une assemblée publique à Moncton, il a montré sa frustration devant des parents venus défendre le programme d’immersion et qui refusaient de croire ses boniments.

Si M. Hogan a agi de cette manière lors de rencontres publiques, imaginez comment peuvent se dérouler les réunions qui ont lieu loin du regard de la population et des médias.

Allons droit au but. Le ministre Bill Hogan doit mettre fin à ces consultations qui n’en sont pas. De son côté, le premier ministre Blaine Higgs doit mettre fin à la révision de la Politique 713 sans attendre.

Il est malheureusement peu probable que notre appel soit entendu.

La réforme de l’enseignement du français langue seconde a fini par être annulée, tant l’opposition au projet du gouvernement progressiste-conservateur faisait l’unanimité.

L’opinion publique est toutefois plus divisée en ce qui a trait aux élèves LGBTQ+. Une certaine tranche de la population partage les idées préconçues du premier ministre, à la grande satisfaction de ce dernier. Nous pouvons donc prévoir que cette fois, il ne reculera pas.

Ce gouvernement sème la division sur le dos d’enfants qui comptent parmi les plus vulnérables de notre société. C’est une stratégie que ne renierait pas l’ancien président Donald Trump ni le chef conservateur fédéral Pierre Poilievre.

C’est honteux. Il faut que ça cesse. Cette façon d’agir est indigne de la part d’un premier ministre.