Ne pas baisser la garde

Discuter avec le président de la Société de l’Acadie du N.-B., c’est revenir sur une année où les mauvaises nouvelles se sont multipliées sur le front des droits linguistiques dans la province. Mais c’est aussi l’occasion de mettre en lumière le fait que les Acadiens n’ont jamais baissé les bras malgré la présence à Fredericton d’un premier ministre qui a souvent montré son opposition à leurs acquis.

L’Acadie Nouvelle a reçu Alexandre Cédric Doucet, mardi, au siège social de Caraquet. C’est la quatrième année consécutive que le président de la SANB se prête au jeu d’une rencontre éditoriale en notre compagnie. Vous pourrez lire cette semaine le résumé de nos échanges, sous la plume du journaliste Bernard Haché.

Ces rencontres nous permettent d’en savoir un peu plus sur le travail effectué par l’organisme de défense des droits linguistiques des Acadiens.

M. Doucet fait du bon boulot à la tête de la SANB. Nous avons salué à quelques reprises en éditorial son leadership constructif et exprimé le souhait, l’année dernière, de le voir entreprendre un deuxième mandat à la tête de l’organisme (ce qu’il a éventuellement fait).

Le tintamarre de Fredericton, organisé en collaboration avec les Premières Nations, et la conférence de presse des 21 organismes qui ont dénoncé la nomination de l’ancien chef de la People’s Alliance, Kris Austin, au sein d’un comité gouvernemental sur la révision de la Loi sur les langues officielles, ont fait les manchettes l’automne dernier.

C’est toutefois le travail en coulisses qui semble apporter les meilleurs résultats.

M. Doucet a donné l’exemple de la révision obligatoire de la Loi sur les langues officielles du N.-B. aux 10 ans. Blaine Higgs a d’abord voulu supprimer cette obligation, avant de reculer cette semaine. «L’ouverture du premier ministre ne vient pas de nulle part», a-t-il expliqué, en révélant avoir effectué des présentations auprès des membres du Cabinet et du bureau du premier ministre afin de les sensibiliser à l’importance de cette révision obligatoire.

M. Doucet n’est toutefois pas dupe. Il sait que Blaine Higgs ne sera jamais un allié des Acadiens. Chercher à le convaincre de mieux protéger nos droits linguistiques revient à parler à un mur.

La présence de trois francophones au sein du Cabinet n’a pas changé la donne. Daniel Allain, Réjean Savoie et Glen Savoie sont de fiers Acadiens, mais ils sont pris entre l’arbre et l’écorce. Elle semble lointaine l’époque où la SANB pouvait compter sur l’appui de ministres progressistes-conservateurs influents comme Paul Robichaud, Jeannot Volpé ou Madeleine Dubé, qui jouissaient d’une grande marge de manoeuvre et qui pouvaient se prononcer sur des enjeux linguistiques sans risquer de se mettre à dos le premier ministre ou un fort pourcentage d’électeurs de leur circonscription.

Au cours des dernières années, la Société de l’Acadie du N.-B. a souvent été en mode réactif. Le gouvernement Higgs a multiplié les provocations. Difficile dans ces circonstances de bâtir une relation de confiance.

La SANB a dénoncé avec force certaines décisions imposées par le premier ministre, mais à néanmoins réussi à travailler avec son administration pour éteindre les feux quand c’était possible de le faire. À nos yeux, il s’agit là d’un tour de force. Alexandre Cédric Doucet a d’ailleurs rencontré Blaine Higgs à quelques reprises dans la dernière année et les négociations ont déjà débuté en vue d’une rencontre qui aurait lieu comme à chaque année autour du 15 août.

L’auteur et chercheur Donald Savoie a invité récemment, dans nos pages, les Acadiens à cesser de se voir comme des victimes. Nous croyons au contraire que nous nous tenons debout face à un gouvernement qui ne demanderait pas mieux que de voir les francophones encaisser les coups en silence.

Notons toutefois que les relations sont au beau fixe avec le gouvernement fédéral de Justin Trudeau, y compris les ministres acadiens Dominic LeBlanc et Ginette Petitpas Taylor, alors que la nouvelle Loi sur les langues officielles du Canada est en train d’être finalisée.

Nous partageons les positions de la SANB en lien avec la mise en vigueur de cette loi.

Le Sénat doit donner le feu vert au projet de loi le plus rapidement possible. De plus, le droit de travailler en français au sein des grandes entreprises de compétence fédérale, que s’apprête à créer le gouvernement Trudeau, ne doit pas s’appliquer uniquement dans les régions à forte densité francophone, mais bien partout au Nouveau-Brunswick.