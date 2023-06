Ne pas être les complices de Higgs

Le premier ministre Blaine Higgs a connu une mauvaise journée, jeudi, avec la mini-révolte de huit députés et ministres progressistes-conservateurs. L’incident a mis en lumière l’ampleur des divisions au sein du caucus.

Blaine Higgs n’hésite pas à provoquer le chaos et à semer la division pour arriver à ses fins, autant au sein de la population que dans son propre caucus. La révision de la Politique 713 est un bon exemple.

Le premier ministre ne l’a pas ordonnée pour mieux protéger les droits des élèves LGBTQ+. Son objectif était de sortir de l’ombre une réglementation qu’à peu près personne ne connaissait pour en faire un enjeu clivant. Il souhaite ainsi retrouver l’appui d’électeurs qui étaient en train de le larguer en raison de sa tentative ratée de supprimer le programme d’immersion française.

Blaine Higgs et son ministre de l’Éducation, Bill Hogan, estiment être en train de gagner leur pari. Ils se targuent de recevoir des centaines de courriels favorables à leur position sur les élèves LGBTQ+.

Au plus fort de la crise politique qui a ébranlé son gouvernement, jeudi, Blaine Higgs a partagé sa volonté de provoquer des élections si jamais les huit députés devaient refuser d’appuyer son gouvernement lors de votes de confiance à l’Assemblée législative.

Vous ne rêvez pas. Le premier ministre est prêt à utiliser le ressentiment d’une partie de la population contre les élèves LGBTQ+ afin d’assouvir sa soif de pouvoir.

Les contestataires, dont fait partie le ministre acadien Daniel Allain, ont cependant rapidement mis fin à leur fronde. Après avoir boycotté la Période des questions, jeudi matin, ils sont revenus pour la plupart siéger dans l’après-midi pour défaire un projet de loi déposé par le Parti vert. La mini-révolte a donc pris fin aussi rapidement qu’elle a commencé. Attendons maintenant de voir quelles en seront les conséquences, Blaine Higgs n’ayant pas l’habitude de tolérer les opinions contraires à la sienne.

Si la liste des rebelles est intéressante, il est encore plus fascinant de voir qui sont ceux qui ont serré les rangs derrière le patron.

Le groupe des fidèles peut être divisé en deux. Il y a d’abord les héritiers de Higgs, comprenant des ministres comme Kris Austin, Mike Holland, Ernie Steeves, Bruce Fitch, Hugh John Flemming et bien sûr Bill Hogan. Ils partagent la plupart des idées de leur chef et l’appuient (du moins, publiquement) sans réserve et en toutes circonstances.

À ceux-ci s’ajoutent des ministres plus susceptibles d’être expulsés du Cabinet en cas de conflit, qui ont peu ou pas d’influence auprès du premier ministre et qui se contentent de répéter des déclarations officielles prémâchées. Les Acadiens Réjean Savoie et Glen Savoie entrent dans cette catégorie. Tammy Scott-Wallace a joué ce rôle, vendredi, durant la Période des questions, en répétant comme son chef que les droits des parents sont importants.

La rébellion aura à tout le moins démontré l’étendue de la dissension au sein du caucus progressiste-conservateur. Dans une courte déclaration écrite expliquant leur geste, les huit contestataires n’ont jamais mentionné la révision de la Politique 713, ce qui laisse croire que le désaccord avec le premier ministre est profond et ne se limite pas à ce dossier. Ils sont las de défendre les décisions imposées unilatéralement au gré des humeurs et des préjugés de leur chef.

Blaine Higgs nuit au Parti progressiste-conservateur. Rien n’oblige ses députés et ministres à être complices de ses actions.

Dans un éditorial publié le 18 mai, nous avons enjoint la députation progressiste-conservatrice à faire preuve de courage et à dénoncer publiquement les intentions de leur chef. Nous nous réjouissons que certains ont su se tenir debout, jeudi et vendredi.

Leur courage risque d’être mis à rude épreuve la semaine prochaine, alors que le Parti libéral déposera une motion visant à retirer les modifications apportées à la Politique 713 par le ministre Hogan. Blaine Higgs pourrait faire de ce vote une question de confiance et, en cas de défaite, plonger la province en campagne électorale.

Nous invitons le groupe des huit et leurs collègues à se ranger du bon côté de l’Histoire.

Leurs convictions doivent être plus importantes que la loyauté à l’endroit d’un leader démagogue qui rêve d’utiliser les droits des élèves LGBTQ+ comme levier pour remporter une autre majorité.