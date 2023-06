L’alliance Higgs-Trudeau contre l’Acadie doit prendre fin

Le gouvernement de Justin Trudeau et celui de Blaine Higgs ont peu d’atomes crochus. Les voici pourtant unis dans une cause judiciaire avec pour objectif commun de combattre les aspirations légitimes du peuple acadien.

Le problème remonte à 2019. Cette année-là, le premier ministre Trudeau a commis un impair majeur en nommant Brenda Murphy, une unilingue anglophone, à titre de lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick.

La Société de l’Acadie du N.-B. a contesté la nomination de Mme Murphy devant les tribunaux et a obtenu gain de cause. Dans une décision rendue l’année dernière, la juge en chef de ce qui était alors la Cour du Banc de la Reine, Tracy DeWare, a conclu que la nomination est anticonstitutionnelle. «Le lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick doit être bilingue et capable de s’acquitter de toutes les tâches requises de son rôle en anglais et en français», écrit la juge DeWare.

On ne peut corriger une erreur avec une autre. C’est pourtant ce que le gouvernement Trudeau a choisi de faire en tentant de faire casser le jugement en Cour d’appel du N.-B. C’est ainsi qu’un gouvernement qui compte dans ses rangs Dominic LeBlanc, un ministre acadien considéré comme étant le bras droit de Justin Trudeau, et Ginette Petitpas Taylor, ministre acadienne titulaire du portefeuille des Langues officielles, a choisi de poursuivre cette lutte devant les tribunaux contre la SANB.

Nous n’étions pas au bout de nos déceptions. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a demandé le statut d’intervenant en Cour d’appel contre la position défendue par la SANB.

Blaine Higgs, Kris Austin, Justin Trudeau et Dominic LeBlanc: même combat. Un scénario qui aurait été considéré loufoque il n’y a pas si longtemps et qui est devenu réalité.

Le gouvernement provincial n’a pourtant rien à voir avec cette cause. Il ne nomme pas les lieutenants-gouverneurs. S’il juge si important d’intervenir en cour pour préserver le droit du fédéral de nommer quelqu’un d’unilingue à ce poste, ce n’est pas pour clarifier une quelconque règle de droit ni pour empêcher la création d’un «régime unique de bilinguisme personnel», comme on peut le lire dans son mémoire.

C’est pour des raisons politiques.

Le gouvernement Higgs s’est vu offrir sur un plateau d’argent l’occasion de mener publiquement une bataille pour limiter la portée des droits linguistiques des Acadiens. Il n’allait pas s’en priver.

Ce n’est pas la première fois que Fredericton s’invite dans une cause judiciaire menée par des francophones en milieu minoritaire.

Le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique et la Fédération des parents francophones de la C.-B. mènent depuis plus d’une décennie un combat juridique contre le gouvernement leur province parce que leurs écoles sont sous-financés.

En juillet 2019, nous avons appris que le gouvernement du N.-B. avait demandé le statut d’intervenant dans cette cause devant la Cour suprême du Canada. Des organismes acadiens, dont la SANB, s’étaient alors mobilisés devant la crainte que le Nouveau-Brunswick défende une interprétation restrictive basée sur des arguments économiques. Ce dernier avait fini par reculer et retirer sa demande d’intervention.

Nous lui demandons de faire de même dans la cause concernant la lieutenante-gouverneure.

En tant que seule province officiellement bilingue au Canada, le Nouveau-Brunswick devrait jouer le rôle de promoteur et de défenseur des droits des francophones hors-Québec. Il devrait réclamer avec force une lieutenante-gouverneure bilingue. Pas se battre en cour pour favoriser l’embauche d’autres unilingues à ce poste censé être rassembleur.

Nous ne pouvons évidemment pas espérer d’une administration dirigée par Blaine Higgs qu’elle appuie la SANB devant un tribunal. Nous lui demandons, au minimum, de se mêler de ses oignons et de retirer sa demande d’intervention dans cette cause.

Quant au gouvernement du Canada, nous l’invitons à abandonner son appel et à nommer au plus vite un nouveau (ou une nouvelle) lieutenant-gouverneur pouvant s’exprimer convenablement dans les deux langues officielles du Nouveau-Brunswick.

Les libéraux de Justin Trudeau ont suffisamment de feux à éteindre par le temps qui court sans consacrer ressources et efforts à mener avec les progressistes-conservateurs de Blaine Higgs une guérilla judiciaire dont le peuple acadien fera les frais.