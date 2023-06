Notre relation malsaine avec Irving

Un coup de tonnerre a résonné dans le ciel néo-brunswickois la semaine dernière, alors que Irving Oil a indiqué envisager la vente totale ou partielle de l’entreprise. Comme toujours avec la famille milliardaire, des enjeux politiques se profilent en arrière-plan.

Irving Oil est une entreprise privée, qui n’est pas cotée en bourse et qui gère ses affaires secrètement. Sa décision de publier un communiqué dans lequel elle annonce une révision de sa structure et «évalue diverses options liées à son avenir» n’est pas anodine. Rien n’obligeait le conglomérat à faire cette révélation publiquement.

Ne faisons pas l’erreur de croire qu’il n’y aucune chance que l’entreprise soit vendue, en tout ou en partie. En fait, il est probable que des discus­sions ont déjà été entreprises avec un ou des géants pétroliers afin de jauger leur intérêt.

Le propriétaire Arthur Irving est âgé de 93 ans. Il n’y a pas de doute qu’il planifie la succession de son entreprise depuis longtemps, ne serait-ce qu’en raison de son âge avancé. Cela passera-t-il par le transfert de ses parts à sa fille Sarah (qui est vice-présidente et chef de gestion de marque) ou par une vente complète à Imperial Oil, à Shell ou à une autre pétrolière? Peu de gens connaissent la réponse à cette question.

L’autre scénario évoqué est qu’en exprimant ainsi une possible volonté de vendre des actifs, Arthur Irving cherche à mettre de la pression sur le gouvernement fédéral.

En effet, le moment choisi pour faire cette annonce à propos de l’avenir de l’entreprise a son importance. De nouvelles réglementations fédérales sur l’énergie entreront en vigueur en juillet. Évoquer publiquement la possibilité d’une transaction pourrait être une façon d’insister, à gros traits, sur l’impact de ces nouvelles mesures sur l’industrie pétrolière.

La vente de la plus importante entreprise privée du Nouveau-Brunswick à des intérêts étrangers ne serait pas une bonne nouvelle, du moins d’un point de vue économique.

Irving Oil compte plus de 4000 employés et possède la plus importante raffinerie au Canada. La vente de celle-ci pourrait-elle signer son arrêt de mort? C’est peu probable, mais pas impossible. Les Irving ne produisent pas de pétrole. Ils l’importent et le raffinent à Saint-Jean. Un nouveau propriétaire pourrait théoriquement juger plus rentable d’utiliser d’autres installations ailleurs au pays ou aux États-Unis.

Cela dit, ne faisons pas semblant non plus que Irving Oil a le Nouveau-Brunswick à cœur.

Son impact économique est indéniable, ne serait-ce qu’en tenant compte des salaires versés aux milliers de personnes à l’emploi de sa raffinerie, de ses stations-services et de son siège social de Saint-Jean.

Elle ne se gêne toutefois pas pour se servir aux dépens des contribuables. Personne au Nouveau-Brunswick ne jouit d’autant d’avantages fiscaux que les Irving.

Un exemple parmi tant d’autres: CBC New Brunswick a révélé la semaine dernière que Irving Oil a droit à une exemption de taxes depuis maintenant 42 ans. Elle est évaluée cette année à 580 000$ et avait été accordée à la suite du choc pétrolier de 1979.

La crise est résorbée depuis longtemps. Les états financiers d’Irving Oil ne sont pas publics, mais il est permis de croire que l’entreprise réalise ces temps-ci des profits records, comme toutes les autres pétrolières de la planète. Pourtant, l’exemption, qui aurait dû être temporaire, a été maintenue.

L’année dernière, le gouvernement progressiste-conservateur a modifié une loi afin de permettre à Irving Oil de transférer aux automobilistes le coût des nouvelles réglementations environnementales fédérales.

Entre une famille milliardaire et les Néo-Brunswickois pris à la gorge en raison de l’inflation, le premier ministre Blaine Higgs a fait son choix.

L’entreprise soigne son image en faisant de la philanthropie. Ces dons sont toutefois sans aucune mesure avec tout l’argent qu’elle économise grâce à l’utilisation de paradis fiscaux et à la complaisance des gouvernements.

La relation entre le gouvernement provincial et l’empire est malsaine. C’est encore plus vrai depuis l’arrivée au pouvoir de Blaine Higgs, qui a passé toute sa carrière professionnelle chez Irving Oil.

Depuis toujours, les Irving font ce qui est bon pour eux, avec la complicité du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Alors que la famille étudie ses options, rêvons du jour où nos politiciens évalueront tous les avantages fiscaux consentis à la richissime famille afin de déterminer si les contribuables en ont vraiment pour leur argent.