Higgs n’est plus l’homme de la situation

Rarement dans l’histoire du Nouveau-Brunswick aura-t-on vu un gouvernement s’auto-pelure-de-bananiser de cette façon. Le premier ministre Blaine Higgs doit gérer une crise dont il est le seul responsable, qui démontre son incapacité à gouverner de façon rassembleuse et responsable et qui pourrait plonger le Nouveau-Brunswick en campagne électorale.

La dernière semaine a été difficile pour Blaine Higgs à l’Assemblée législative. Il a perdu un vote portant sur les droits des élèves LGBTQ+, a vu des députés se rebeller publiquement, a été forcé de reculer dans sa tentative de retirer aux districts scolaires leurs pouvoirs décisionnels et a dû encaisser la démission d’une ministre.

Le feu est pris dans la bâtisse. Et c’est le premier ministre qui tient les allumettes et le bidon d’essence.

La démission de Dorothy Shephard est particulièrement révélatrice de l’ambiance qui règne au sein du gouvernement. Voilà une politicienne qui a toujours défendu les positions de son chef, que ce soit pendant la pandémie ou au moment de gérer la crise de la maladie mystérieuse. La définition même d’un bon soldat.

Elle affirme aujourd’hui «être à bout», soutient qu’il n’y a «plus rien à accomplir au sein de ce cabinet» et que le premier ministre prend les décisions importantes sans même consulter ses ministres. Ses propos rejoignent ceux de Dominic Cardy, qui a démissionné avec fracas de son poste de ministre de l’Éducation l’automne dernier.

En entrevue vendredi matin à l’émission matinale de CBC NB, Mme Shephard a décrit la réaction de M. Higgs à sa démission. En recevant sa lettre, il lui aurait dit: «Bien. Tu n’as pas perdu de temps à la remettre». Une réponse méprisante de la part d’un petit politicien, à l’endroit d’une députée qui l’a pourtant servi loyalement.

Deux autres événements majeurs sont survenus jeudi et ont représenté autant de camouflets à l’égard de M. Higgs.

Le Parti libéral a présenté dans l’après-midi une motion portant sur la Politique 713. Six députés et ministres ont voté avec l’opposition afin de l’adopter, et ce, malgré des discours enflammés de Bill Hogan, de Kris Austin et de Blaine Higgs lui-même.

La motion est non contraignante. Le gouvernement peut (et va) l’ignorer. Le fait qu’elle a été adoptée représente néanmoins un coup dur à l’image, à la crédibilité et à l’autorité du premier ministre Higgs.

Plus tôt dans la journée, l’opposition et un groupe de députés et de ministres ont obtenu gain de cause sur un autre point. Ils ont forcé le gouvernement à accorder plus de temps à l’étude d’un projet de loi visant à retirer aux conseils de districts scolaires la plupart de leurs pouvoirs afin d’en faire des organismes consultatifs.

Le gouvernement souhaitait faire adopter cette réforme à toute allure et sans réel débat. Pour y arriver, il a voulu imposer le bâillon. Il tentait ainsi d’empêcher un débat portant sur pas moins de neuf projets de loi, y compris celui portant sur l’éducation, qui compte 111 pages.

Devant un caucus progressiste-conservateur divisé, le premier ministre a dû accepter que le débat sur l’éducation se poursuive au moins une semaine de plus et que les députés puissent entendre des témoins.

Puis, coup de théâtre! Le ministre de l’Éducation, Bill Hogan, a annoncé vendredi que la réforme de l’éducation est finalement mise sur pause. Le débat aura plutôt lieu cet automne. Le projet de loi sera sans doute modifié d’ici là afin de le rendre plus présentable.

Ces controverses, ces reculs forcés et ces déchirements ont tous Blaine Higgs à leur source. Même chose pour la tentative ratée du gouvernement de supprimer le programme d’immersion française au début de l’année.

Pire, il apprécie le chaos ambiant dont il est l’unique responsable. Il semblait démotivé et peu enclin à terminer son mandat ou à en entreprendre un nouveau. Le voilà qui songe désormais à déclencher des élections provinciales anticipées. Une annonce pourrait avoir lieu dans les prochains jours. Tel un pyromane affirmant être le seul à pouvoir éteindre l’incendie qui fait rage, il soutient ne pas vouloir abandonner son parti alors que celui est en crise.

Blaine Higgs n’est pas l’homme de la situation. Il ne l’est plus depuis longtemps. Nous nous réjouissons de voir plusieurs de ses députés et ministres le réaliser enfin et ne plus avoir peur de se tenir debout.