Un héritage de division

Le premier ministre Blaine Higgs a subi une série d’humiliations à l’Assemblée législative au cours des derniers jours. La rébellion d’un groupe de députés et de ministres, l’adoption d’une motion libérale portant sur la Politique 713 et la démission d’une ministre n’ont toutefois pas empêché le gouvernement d’imposer certaines priorités de son chef, pour le meilleur, mais aussi pour le pire.

Une douzaine de projets de loi ont été adoptés et ont reçu la sanction royale, vendredi. Ils sont devenus officiellement des lois.

Ceux-ci n’ont pas tous fait l’objet de critiques ou de déchirements.

Ainsi, la «loi d’Hillary» a été adoptée à l’unanimité. Elle oblige les coroners à tenir une enquête quand un décès attribuable à des causes non naturelles – par exemple, un suicide – survient en détention ou dans un établissement hospitalier. Un beau moment et une rare occasion où les députés de toutes allégeances politiques ont réussi à s’entendre sans que la partisanerie vienne tout gâcher.

Ça ne s’est malheureusement pas aussi bien passé au moment d’adopter la version révisée de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick (LLO). L’intransigeance du gouvernement Higgs a poussé les partis d’opposition à rejeter le projet de loi.

C’est la première fois que la Loi sur les langues officielles ou une modification à celle-ci n’est pas adoptée à l’unanimité. Il s’agit d’une tache – une de plus – au dossier du premier ministre Higgs.

Les premiers ministres Louis J. Robichaud, Bernard Lord et David Alward se sont toujours de l’appui de l’opposition. Ils envoyaient ainsi un message fort à la population: les langues officielles sont un enjeu qui nous unit et qui transcende les lignes partisanes.

Cette unanimité n’a pas toujours été facile à obtenir. En 2002, Bernard Lord avait agi en homme d’État en négociant l’appui de l’opposition, puis en cédant le temps de quelques minutes son siège à la législature à l’ancien premier ministre libéral Louis J. Robichaud. Celui-ci avait ensuite livré un discours dans ce qui est encore aujourd’hui l’un des moments les plus mémorables de l’histoire de l’Assemblée législative.

Malheureusement, Blaine Higgs ne possède pas le même sens du devoir et de l’unité que ses prédécesseurs. Par sa faute, la révision de la Loi sur les langues officielles a tourné au cirque.

Il a mis sur pied une commission portant sur la révision de cette législation, mais il lui a aussi donné le mandat d’étudier la question de l’apprentissage de la langue seconde (qui n’a rien à voir avec la LLO).

Il a ensuite pris plus d’une année à répondre aux recommandations portant sur les langues officielles, au point où il a exprimé à quelques reprises des regrets à ce sujet. Ces multiples délais et ces piètres excuses pour les justifier ont été qualifiés avec justesse de «franchement embarrassants» par Dominic Cardy, dans sa fameuse lettre du «data my ass» qu’il a rendue publique après sa démission à titre de ministre de l’Éducation.

Blaine Higgs a finalement ignoré l’ensemble des recommandations de la commissaire Yvette Finn, éliminé l’obligation de réviser la LLO aux 10 ans et demandé à ses trois ministres acadiens (Daniel Allain, Réjean Savoie et Glen Savoie) de présenter publiquement ce recul comme étant une avancée. Ceux-ci l’ont fait avec un enthousiasme qui, encore aujourd’hui, nous étonne autant qu’il nous trouble.

Blaine Higgs a finalement reculé et remis en place l’obligation de réviser cette législation au moins une fois par décennie. Notons toutefois qu’il a refusé une proposition de l’opposition d’ordonner cette révision aux sept ans. Il a en ce sens été fidèle à lui-même, en refusant tout compromis qui aurait pu être interprété par les éléments les plus francophobes de son parti comme étant un traitement de faveur à l’endroit des Acadiens.

Le processus de révision de la Loi sur les langues officielles avait débuté sur de mauvaises bases et était condamné à mal se terminer. Les libéraux et les verts ont vu clair dans le jeu du gouvernement progressiste-conservateur. Ils lui ont donc refusé, avec raison, un appui unanime à l’Assemblée législative.

La révision de la LLO aura été un fiasco du début à la fin. Le premier ministre Blaine Higgs avait une occasion unique d’agir comme un premier ministre rassembleur plutôt que comme un politicien partisan. Il ne l’a pas saisie.

Il a plutôt choisi, comme à chaque fois, de semer la division. Cet héritage restera associé à M. Higgs bien après sa retraite de la vie politique.