Unis pour la vie

Le gouvernement Higgs a été la cible de plusieurs critiques acerbes, presque toutes justifiées, au cours des dernières semaines. Il a par contre livré la marchandise dans au moins un dossier sans provoquer de crise politique ni se mettre à dos les minorités ou nuire à la population qu’il est censé servir, comme il en a trop souvent l’habitude.

Les derniers jours ont été endiablés à l’Assemblée législative, et ce n’est pas peu dire.

Huit députés progressistes-conservateurs ont boycotté une période de questions, six d’entre eux ont voté avec l’opposition afin de faire adopter une motion libérale, une ministre a remis sa démission en dénonçant Blaine Higgs au passage et la réforme des conseils scolaires anglophones a été repoussée en raison de divisions internes, incluant au sein même du conseil des ministres. À cela s’ajoutent des rumeurs d’élections anticipées et de remaniement ministériel. Enfin, le premier ministre se plaît à nourrir l’incertitude à propos de son avenir politique et pourrait faire l’objet d’une révision de son leadership.

N’en jetez plus, la cour est pleine!

À travers ce flot de controverses se cachent cependant quelques bonnes nouvelles, la plus heureuse étant l’adoption à l’unanimité, à l’Assemblée législative, d’un projet de loi sur le consentement présumé au programme de dons d’organes et de tissus humains.

Ce sont en fait les libéraux, et plus précisément le député Jean-Claude D’Amours, qui sont à l’origine de cette initiative. Rendons toutefois à César ce qui revient à César. Si le gouvernement Higgs n’avait pas cru en ce projet de loi, il n’aurait pas été adopté.

Une personne voulant faire don de ses organes doit signer un formulaire et en informer ses proches. Sinon, il sera présumé à son décès que la personne préférait s’abstenir.

La nouvelle loi renverse ce fardeau. On présumera que chaque Néo-Brunswickois veut faire don de ses organes à son décès, à moins d’avoir signifié son opposition.

L’Espagne a adopté un tel système il y a plusieurs décennies. Les résultats sont probants. En 2019, elle comptait 49 donneurs d’organes décédés par tranche d’un million d’habitants, le double du taux canadien de 21,8 donneurs par million d’habitants (données fournies par la Société médicale du N.-B.). Environ 90% des Canadiens appuient le don d’organes, mais à peine 30% d’entre eux font les démarches à cette fin.

Pourtant, la bataille pour le consentement présumé au Nouveau-Brunswick a duré des années et a été ponctuée de déceptions.

L’Acadie Nouvelle publie des reportages et des témoignages portant sur l’importance du don d’organes depuis plus de 20 ans. En 2004, l’ancienne régie de la santé Beauséjour avait lancé une campagne de sensibilisation mettant en vedette l’ex-hockeyeur Yannick Degrâce, décédé trois ans plus tôt dans un accident de la route. Grâce au prélèvement de ses organes et tissus, la vie de six personnes avait été sauvée.

Les premiers ministres et les gouvernements qui se sont succédé n’ont jamais démontré d’enthousiasme au consentement présumé, sans doute par crainte de voir un mouvement d’opposition s’organiser, comme c’est le cas avec la vaccination.

La donne a changé en 2021 quand la Nouvelle-Écosse est devenue la première province à implanter un programme de dons d’organes et de tissus à consentement présumé.

Le gouvernement Higgs a d’abord hésité à suivre l’exemple néo-écossais. Un projet de loi du libéral Jean-Claude D’Amours avait passé l’étape des deux premières lectures en 2021 avant d’être envoyé au comité permanent de modification des lois par le gouvernement, qui l’avait ensuite laissé mourir au feuilleton.

Le député D’Amours est toutefois revenu à la charge au cours des derniers mois. Cette fois-ci, tant ses collègues de l’opposition que ceux au gouvernement l’ont appuyé. Des centaines de vies seront sauvées grâce à ce rare moment d’unanimité en Chambre.

Nous nous réjouissons aussi de voir le gouvernement prendre son temps avant de mettre la nouvelle loi en vigueur. Il y a énormément de détails à régler, y compris la création d’un registre visant à enregistrer les refus. Plus de deux années pourraient être nécessaires avant que le programme soit pleinement fonctionnel.

Pour que le prélèvement et le consentement présumés soient un succès, il faut mettre en place une façon de fonctionner efficace. Cela doit être fait sans susciter de controverse inutile et sans que les députés ne tombent dans des excès de partisanerie. Progressistes-conservateurs, libéraux et verts sont sur la bonne voie pour réussir ce tour de force.