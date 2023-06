Blaine Higgs doit partir

Le premier ministre Blaine Higgs a provoqué une crise politique dont il est le seul responsable. La farce a assez duré. Nous l’invitons une nouvelle fois à remettre sa démission en tant que premier ministre et chef du Parti progressiste-conservateur.

Blaine Higgs donne l’image d’un capitaine qui a les deux pieds dans l’eau, qui dirige son navire droit vers un iceberg et qui refuse d’entendre son équipage qui réclame un changement de cap.

Après Dorothy Shephard, voilà que Trevor Holder claque lui aussi la porte du Cabinet. Dans sa lettre de démission, il explique à son tour ne plus pouvoir servir un homme qui travaille en vase clos et qui impose ses décisions au caucus et à ses ministres sans les consulter.

Trevor Holder n’est pas le dernier venu. Il est en politique active depuis près de 25 ans. Il a été ministre sous Bernard Lord, David Alward et Blaine Higgs. Tout comme Dorothy Shephard, il est député dans la région de Saint-Jean, au cœur même de la base militante de M. Higgs. Qu’un soldat loyal comme lui fasse une telle sortie en dit long sur l’ampleur de la frustration à l’interne à l’endroit du premier ministre.

Plus tôt dans la journée de vendredi, quatre anciens présidents du parti ont rendu publique une lettre dans laquelle ils réclament la démission de M. Higgs. Ils l’accusent de n’être à l’écoute que des gens qui pensent comme lui. «Les préjugés personnels l’emportent sur les connaissances des experts et l’expérience des spécialistes dans la prise de décision», écrivent-ils.

Tout cela est connu depuis longtemps. Nous avons dénoncé à plusieurs reprises en éditorial la propension du premier ministre Higgs à diriger la province à partir de sa tour d’ivoire et d’agir, avec ses idées préconçues, comme s’il détenait le monopole de la vérité.

Pendant longtemps, les conservateurs ont serré les coudes. L’ancien ministre et président de l’association progressiste-conservatrice de la circonscription de Madawaska-les-lacs-Edmundston, Jean-Pierre Ouellet, a réclamé l’année dernière une révision du leadership de Blaine Higgs. Un vice-président régional, Maurice Arseneault, avait fait de même.

Leur appel est tombé à plat. Lors de l’Assemblée générale annuelle du parti, en novembre, deux candidats se sont portés candidats à la présidence: Andrew Dawson, qui s’était fait critique du leadership de M. Higgs, et Érika Hachey, qui avait fait une profession de foi à l’endroit de son leader. C’est cette dernière qui a été élue.

Le vent a depuis tourné. Le taux élevé d’insatisfaction populaire à l’endroit du gouvernement n’y est probablement pas étranger. Plus de la moitié des présidents des 49 circonscriptions ont signé une lettre demandant une révision du leadership. Des poids lourds du parti et d’anciens ministres réclament la démission immédiate du chef.

Blaine Higgs récolte ce qu’il a semé. Sa condescendance à l’endroit de tous ceux et celles qui ne partagent pas ses idées a fini par le rattraper. De plus en plus de gens au sein de son parti refusent désormais de travailler pour lui et de le défendre.

Que fera le premier ministre? Il a trois options qui s’offrent à lui.

La première consiste à déclencher des élections afin de sauver sa peau. Blaine Higgs a la conviction qu’il peut remporter le prochain scrutin et se maintenir à la tête du gouvernement s’il fait campagne sur le dos des élèves LGBTQ+. L’envie lui brûle de tenter sa chance.

Il peut aussi ordonner un important remaniement ministériel. Des députés comme Réjean Savoie et Sherry Wilson ont tenté ces derniers jours de se positionner favorablement en se portant à la défense de M. Higgs et rêvent de gagner en influence au sein du régime.

Enfin, Blaine Higgs peut faire la chose honorable et démissionner. Nous croyons qu’il doit privilégier cette dernière option, pour le bien du Nouveau-Brunswick, du gouvernement et du Parti progressiste-conservateur.

Nous encourageons les militants à exprimer leur opposition au leadership malsain de M. Higgs et à poursuivre la bataille pour obtenir sa démission ou la révision de son leadership. Plus ils seront nombreux à le larguer, plus grandes seront les chances qu’ils prennent la porte, volontairement ou non.

Blaine Higgs doit partir. Il n’est pas un bon leader ni un bon premier ministre. Il suscite la division et laisse derrière lui le chaos. Les Acadiens l’ont compris depuis longtemps. C’est maintenant au tour des militants progressistes-conservateurs de partout au Nouveau-Brunswick d’en venir à la même conclusion. Mieux vaut tard que jamais.