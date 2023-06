Tracadie, un test prévisible pour le gouvernement

La décision de la Ville de Tracadie de modifier le zonage de l’ancien champ de tir afin d’empêcher l’aménagement d’un grand nombre de bleuetières représente un test pour le gouvernement provincial. Celui-ci s’est accordé un droit de véto sur tous les arrêtés municipaux sans en mesurer les conséquences.

Le premier ministre Blaine Higgs est un centralisateur. Il ne croit pas aux contre-pouvoirs et accueille avec mépris toute opinion contraire à la sienne.

Dans les dernières semaines, il a éliminé les postes élus des conseils d’administration des réseaux de la santé Vitalité et Horizon, en plus de mettre ces deux régies sous la tutelle d’un nouvel organisme provincial présidé par le ministre de la Santé. Il a aussi cherché à retirer les pouvoirs décisionnels des conseils des districts scolaires anglophones afin d’en faire des organismes consultatifs.

Le gouvernement s’est aussi accordé le droit de modifier ou d’éliminer tout arrêté municipal, sous prétexte de défendre l’intérêt public. Le monde municipal a dénoncé ce paternalisme des progressistes-conservateurs. Avec raison. Blaine Higgs accepterait-il que le premier ministre du Canada Justin Trudeau ou le ministre fédéral Dominic LeBlanc s’arroge le droit d’annuler toute loi adoptée à l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick? Poser la question, c’est y répondre.

La nouvelle loi ne définit pas ce qu’est l’intérêt public. C’est à l’interprétation du ministre, laissant ainsi place à l’idéologie et à l’arbitraire.

Les municipalités représentent le palier de gouvernement le plus près des citoyens. Les enjeux sont présentés dans les communautés. Les citoyens peuvent assister aux discussions et faire connaître leurs attentes et doléances plus facilement que dans la capitale provinciale. Les arrêtés municipaux sont ensuite débattus et adoptés à la suite de consultations et de trois lectures.

Tout ça peut désormais être balayé du revers de la main sous l’ordre d’un élu provincial.

Le ministre des Gouvernements locaux, Daniel Allain, a expliqué qu’il s’agit en fait d’une procédure de dernier recours, qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter, que ce véto existe déjà dans d’autres juridictions et qu’il ne sera utilisé que dans des circonstances exceptionnelles.

Malheureusement pour M. Allain et malgré sa bonne volonté et son intégrité, sa parole ne suffira pas dans ce dossier. Il ne survivra vraisemblablement pas au remaniement ministériel de mardi. Dans ce gouvernement, la loyauté et la soumission au monarque (Higgs) comptent plus que la compétence.

Cette administration a de plus agi ouvertement contre l’intérêt de la population dans des dossiers aussi variés que la hausse du prix de l’essence, les redevances payées par les forestières pour l’utilisation des terres de la Couronne, la fin du plafonnement des loyers, la tentative d’abolition du programme d’immersion française et l’affaiblissement de la Politique 713.

Nous sommes censés croire que le droit de vie ou de mort sur les arrêtés sera utilisé avec parcimonie et en ne tenant compte que du bien-être de la population? Soyons sérieux.

Cette initiative n’est pas sortie de nulle part. Les bonzes de l’administration Higgs sont tout sauf subtils. Ils avaient une préoccupation précise en tête quand ils ont créé ce droit de refus. Il y a quelque part, au Nouveau-Brunswick, une municipalité qui veut interdire l’épandage du glyphosate, les coupes à blanc, l’exploitation du gaz de schiste ou autre chose du genre sur son territoire. Et ça ne passe pas à Fredericton.

Le destin a voulu que Tracadie soit la première communauté à tester la détermination des progressistes-conservateurs. En modifiant le zonage du champ de tir, la Ville se trouvera à interdire aux producteurs de créer des bleuetières sur le territoire. Or, ceux-ci ont signé des baux avec le gouvernement provincial. La pression sera grande sur le ministre, quel qu’il soit, pour qu’il intervienne.

Des situations comme celle à Tracadie risquent de se reproduire souvent. Sans le vouloir, Fredericton a déresponsabilisé les municipalités. Les maires et les conseillers pourront dans certains cas éviter de prendre des décisions difficiles et impopulaires, en adoptant un arrêté municipal susceptible d’être infirmé par le ministre en place.

Le gouvernement Higgs a une nouvelle fois inventé un problème afin d’imposer sa solution préférée: enlever une voix aux communautés et concentrer plus de pouvoirs à Fredericton. Les élus municipaux savent mieux que le premier ministre et ses ministres ce qui est bon pour leur communauté. Ce droit de véto doit être mieux encadré ou éliminé.