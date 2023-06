Un remaniement pour faucons, disciples et élections

Aux prises avec une crise politique qu’il a lui-même provoquée, Blaine Higgs a réagi en s’entourant de ceux qui pensent comme lui (les faucons) et qui le suivent aveuglément (les disciples) ainsi qu’en évinçant du Cabinet ceux qui ont osé lui tenir tête. Résultat: un gouvernement affaibli où la loyauté et la soumission au premier ministre comptent plus que la compétence.

Deux ministres avaient déjà remis leur démission dans les dernières semaines. Deux autres se sont fait montrer la porte. Cinq députés accèdent au Cabinet et quatre autres voient leurs responsabilités être modifiées.

Si ce remaniement est majeur en ce qui a trait au nombre de ministres touchés, il est paradoxalement mineur quant à son importance. Outre la rétrogradation de Daniel Allain, la garde rapprochée de Blaine Higgs n’a pas changé. Kris Austin, Ernie Steeves, Mike Holland, Bill Hogan et Hugh John Flemming restent tous en poste avec les mêmes responsabilités.

Ceux qui rêvaient de voir le premier ministre tendre la main aux critiques et faire preuve d’un leadership rassembleur peuvent se rhabiller. Il ne changera pas. Le message derrière ce remaniement peut se résumer en une phrase: vous êtes avec ou contre moi.

Daniel Allain méritait un meilleur sort. Il a été l’un des rares ministres à livrer la marchandise. Sa réforme de la gouvernance locale est la plus importante depuis Chances égales pour tous. Il l’a menée à terme en évitant pratiquement tous les écueils. Le jour et la nuit avec Bill Hogan, dont les tentatives d’abolir l’immersion française, de modifier le rôle des districts scolaires et d’affaiblir la Politique 713 se sont soldées par des échecs et des crises retentissants.

Le premier ministre coupe les liens avec un ministre qui lui a pourtant été fidèle. Il n’a pas démissionné de façon fracassante ni publié de lettre incendiaire. Même après avoir été évincé du Cabinet, il a refusé de condamner M. Higgs ou de dire qu’il ne partage pas ses valeurs.

Nous perdons aussi l’unique francophone qui avait une réelle influence au sein du conseil des ministres. Daniel Allain n’a peut-être pas été le Capitaine Acadie dont certains rêvaient, mais il est un allié de la communauté francophone. Nous croyons qu’il a fait tout en son pouvoir pour empêcher M. Higgs et M. Austin de causer plus de dégâts.

Il représentait aussi pour les Acadiens une porte d’entrée au sein d’une administration qui leur est souvent indifférente et parfois même hostile.

Daniel Allain est toutefois un homme politique qui a vu neiger. En votant avec les libéraux contre son gouvernement sur une motion concernant la Politique 713, il savait à quoi il s’exposait. Les conséquences étaient prévisibles. Il a fait ce choix en toute connaissance de cause.

Le député de Moncton-Est entreprend une réflexion portant sur son avenir politique. Nous souhaitons qu’il choisira de poursuivre son engagement politique. Le Parti progressiste-conservateur a bien davantage besoin de Daniel Allain que de Blaine Higgs.

Ce dernier a nommé cinq nouveaux ministres. Le groupe est composé de députés d’arrière-ban qui n’ont jamais vraiment été considérés comme étant «ministrables». Deux d’entre eux, Mary Wilson et Sherry Wilson, ont déjà été ministres de Service NB (vu comme étant le portefolio le moins important et le moins prestigieux du gouvernement provincial) avant de perdre leur poste.

De nouveaux ministères sans portefeuille ni réel pouvoir ont été offerts aux recrues: Affaires militaires, Égalité des femmes, Services de santé mentale et du traitement des dépendances, Aînés…

Blaine Higgs ne cherchait pas à nommer les politiciens les plus méritants. Il sait très bien que ses nouveaux ministres risqueront de se faire dévorer tout rond à la moindre controverse.

Son objectif est plus terre à terre: punir les rebelles, récompenser ceux qui sont rentrés dans les rangs et transformer des députés d’arrière-ban en ministres pour l’été, alors que l’Assemblée législative est en pause, afin de leur donner un coup de pouce en prévision des prochaines élections provinciales. Celles-ci sont prévues en 2024, mais pourraient être déclenchées dès cet automne.

La priorité de Blaine Higgs est de survivre politiquement à la fronde à laquelle il fait face à l’intérieur de son parti et de se donner l’option de déclencher des élections anticipées. Tant pis si ses actions ont pour conséquence de le priver de ministres qui ont fait leurs preuves et d’affaiblir son gouvernement. Cela importe peu pour un chef qui préfère de toute façon diriger en vase clos.