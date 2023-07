De la race des bâtisseurs et des bagarreurs

L’ancien ministre Omer Léger n’est plus. Avec son décès, c’est une page d’histoire qui se tourne, écrite à une époque où des personnalités plus grandes que nature se sont battues bec et ongles pour bâtir le Nouveau-Brunswick et l’Acadie.

La politique dans les années 1970 et 1980 était bien différente d’aujourd’hui. Des politiciens comme Omer Léger, Jean-Maurice Simard, Jean Gauvin et quelques autres n’avaient pas la langue dans leur poche. Ils ne craignaient pas de remuer ciel et terre pour accomplir leurs objectifs, quitte à piétiner quelques orteils au passage. Tout était à bâtir. Ces gens-là avaient compris que cela n’allait pas se faire en étant timide ou en restant effacé.

Omer Léger était tout un phénomène, une bête politique comme on en voit peu en Acadie. Même à un âge avancé (il est décédé à 92 ans), il s’intéressait toujours de près à la politique.

Il avait marqué les esprits en se faisant élire en 1971 dans la circonscription de Kent du premier ministre démissionnaire Louis J. Robichaud. Cela faisait plus de 60 ans qu’un conservateur y avait été élu.

M. Léger était un fier progressiste-conservateur et aussi un politicien pragmatique. Il savait que sa forte personnalité n’allait pas suffire à elle seule à changer l’allégeance des électeurs. Il avait fait campagne en disant «Votez pour Omer Léger même si vous restez libéraux».

Le premier ministre Richard Hatfield tenait à remporter la circonscription et à augmenter son nombre de députés acadiens. Il avait donc mis un hélicoptère à la disposition de son candidat afin qu’il puisse couvrir plus de terrain et rencontrer davantage d’électeurs. Une autre époque, disions-nous…

Cette victoire dans une forteresse libérale a marqué les esprits. Des années plus tard, Bernard Lord a raconté avoir songé à l’exploit d’Omer Léger au moment de tenter de se faire élire pour la première fois dans Moncton-Est, dans une circonscription qui était alors loin d’être gagnée d’avance.

«Je ne veux pas me comparer à lui, car ses accomplissements politiques sont bien plus grands que les miens, a confié avec humilité l’ancien premier ministre au moment de décerner le prix Richard B. Hatfield. Mais simplement de savoir qu’Omer Léger avait pu ravir un siège qui avait appartenu aux libéraux pendant des années, ça m’avait inspiré à me présenter (dans la circonscription de l’ancien premier ministre libéral Raymond Frenette).

M. Léger a contribué à ouvrir aux francophones les portes du Parti progressiste-conservateur. Au début des années 1970, la plupart des Acadiens se méfiaient des intentions de Richard Hatfield. La victoire progressiste-conservatrice dans Kent a dégagé une nouvelle voie pour des électeurs habitués de voter depuis toujours pour le Parti libéral.

Il a aussi inspiré une nouvelle génération de politiciens. Un homme comme Claude Williams a effectué ses premières armes en politique au service d’Omer Léger, avant de devenir lui-même député, ministre et président du Parti progressiste-conservateur.

Toutefois, nous nous souviendrons surtout de M. Léger pour son rôle crucial dans la création du Pays de la Sagouine. Sans lui, ce qui est à la fois une importante attraction touristique et un phare pour la culture acadienne n’aurait sans doute jamais vu le jour.

En 2022, le ministre fédéral Dominic LeBlanc avait rendu hommage à M. Léger pour «avoir osé rêver le Pays de la Sagouine» 30 ans auparavant. Il avait aussi ajouté dans son allocution les mots suivants: «Mme (Antonine) Maillet et M. Léger, soyez assurés que nous allons nous occuper de votre Pays au cours des prochaines décennies.»

Omer Léger n’a jamais vraiment décroché de la politique. Il a été battu lors des élections de 1978 mais fut réélu en 1982. Il a été candidat défait deux fois (1988 et 2006) aux élections fédérales dans Beauséjour. Il a été conseiller municipal à Beaubassin-Est. Il a contribué à rebâtir le Parti progressiste-conservateur après le grand balayage libéral de 1987.

On ne retrouve plus de politiciens de cette trempe de nos jours. Ce n’est pas une insulte contre la députation actuelle. Les temps ont changé. Le monde politique actuel est plus aseptisé. Les élus n’ont pas la même liberté d’action. Les fortes personnalités ne font pas long feu dans les gouvernements comme celui de Blaine Higgs.

Omer Léger était d’une race qui en voie de s’éteindre, celle des bâtisseurs et des bagarreurs. Nous lui devons beaucoup, à lui et ses collègues de cette époque.