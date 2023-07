Ce n’est pas à nous de payer

Le prix de l’essence est à la hausse. Encore! Une nouvelle réglementation fédérale sur le carburant propre et une loi provinciale ayant pour effet de refiler aux consommateurs les coûts engendrés en sont responsables. Il est temps de mettre fin aux enfantillages. Fredericton et Ottawa doivent se parler et chercher une solution au bénéfice des automobilistes néo-brunswickois.

Le prix de l’essence a augmenté vendredi d’environ 6,17 cents le litre. Les gouvernements du Nouveau-Brunswick et du Canada s’accusent l’un et l’autre d’avoir provoqué cette situation.

Il s’agit dans les faits d’une responsabilité partagée. La réglementation fédérale aura éventuellement pour effet d’augmenter les coûts des pétrolières. Toutefois, c’est le gouvernement Higgs qui a choisi de faire porter le fardeau par les consommateurs.

Le ministre de l’Environnement du Canada, Steven Guilbeault, tente de forcer la main des producteurs et importateurs de pétrole afin qu’ils vendent du carburant plus propre. Ceux qui refuseront de se conformer à cette directive devront acheter des crédits auprès du gouvernement canadien.

L’objectif est d’élever le coût de la pollution et ainsi d’inciter les pétrolières à miser sur des carburants moins polluants plutôt que de dépenser des millions de dollars pour acheter des crédits du fédéral.

Le premier ministre Blaine Higgs, qui a travaillé pendant l’essentiel de sa vie pour Irving Oil avant de faire le saut en politique, a volé au secours de son ancien employeur. Son gouvernement a créé un «ajusteur du coût du carbone». Essentiellement, cela signifie que les pétrolières transféreront aux consommateurs les coûts supplémentaires liés aux nouvelles normes fédérales.

Blaine Higgs est conscient qu’il joue gros.

Son gouvernement mène une campagne de visibilité afin de jeter le blâme sur le gouvernement libéral de Justin Trudeau. Il soutient que l’augmentation à la pompe est nécessaire pour assurer la survie des petits détaillants.

C’est de la bouillie pour les chats. Blaine Higgs a choisi son camp: l’industrie pétrolière. Ce n’est pas la première fois qu’il fait ce choix politique et sans doute pas la dernière.

Les détaillants que le premier ministre prétend vouloir protéger ne roulent pas tous sur l’or, mais aux dernières nouvelles, il n’y avait pas de vagues de fermeture de stations-service au Nouveau-Brunswick.

S’il craignait réellement de voir Irving Oil refiler aux détaillants le coût des normes fédérales, il aurait pu modifier la législation pour prévenir une telle manoeuvre. Les pétrolières et les raffineries ont vu leurs profits exploser au cours des dernières années et elles ont amplement les moyens d’absorber les coûts de la nouvelle réglementation fédérale.

M. Higgs a déjà exprimé par le passé une crainte injustifiée, soit que le gouvernement Trudeau menace la survie de son ancien employeur. Le voir une fois encore mettre son gouvernement au service de milliardaires du pétrole et habitués des paradis fiscaux ne surprendra personne.

L’ajusteur du coût du carbone de Blaine Higgs n’aurait jamais dû être instauré.

Le gouvernement Trudeau a annoncé qu’il se présentera devant la Commission de l’énergie et des services publics lors de sa prochaine audience, dans six mois, afin de la convaincre d’infirmer sa décision concernant le prix de l’essence. Il demande au gouvernement Higgs sa collaboration.

Nous invitons ce dernier à accepter cette main tendue.

Les gouvernements de l’Atlantique sont plus enclins à mener la guerre au gouvernement fédéral qu’à rechercher des compromis. Ils viennent d’ailleurs de lancer un site web (luttezcontrelahausse.ca) qui ne laisse guère de doute sur leurs intentions.

Le Règlement sur les carburants propres du ministre Guilbault n’a pas été créé pour punir les automobilistes. Il est censé servir d’incitatif aux pétrolières pour vendre du carburant plus propre. En raison de l’insistance de Blaine Higgs à favoriser Irving Oil aux dépens de la population, cet objectif ne sera pas atteint.

Il n’y a aucune bonne raison pour que les Néo-Brunswickois fassent les frais de cette dispute fédérale-provinciale. Les gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick doivent retourner à la planche à dessin et chercher une solution qui bénéficiera à la population et non pas qu’à l’une des familles parmi les plus riches de la planète.