Des adultes dans la salle SVP

Ça brasse entre les gouvernements du Canada, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. Les premiers ministres Blaine Higgs et Tim Houston rencontreront le ministre fédéral Dominic LeBlanc la semaine prochaine. Au cœur des discussions, une grande question: qui doit payer l’essentiel de la facture pour protéger l’isthme de Chignecto de l’élévation des eaux?

L’isthme de Chignecto est ce bras de mer qui lie le Nouveau-Brunswick à la Nouvelle-Écosse. La montée des eaux et la virulence des tempêtes dues aux changements climatiques pourraient avoir pour conséquence d’engloutir les terres dans la région. Embarquer dans un traversier à Sackville pour se rendre à l’île de la Nouvelle-Écosse ne relèvera peut-être pas un jour du domaine de la science-fiction.

La facture pour protéger les lieux, notamment en renforçant un système de digues, est estimée entre 300 et 400 millions $. Les deux gouvernements provinciaux impliqués dans le dossier veulent refiler la totalité des coûts au fédéral. Ce dernier préférerait n’en acquitter que la moitié. La rencontre LeBlanc-Houston-Higgs prévue lundi a pour but la négociation d’un compromis (la Boucle de l’Atlantique sera aussi au menu des discussions).

Ce qui n’aide en rien les choses est le fait que le gouvernement Trudeau semble voir l’isthme de Chignecto comme étant un enjeu strictement régional. Il semble lui accorder la même importance qu’à un quelconque projet d’infrastructure.

Le ministre Dominic LeBlanc propose aux provinces de financer le projet à l’aide du Fonds d’atténuation et d’adaptation en matière de catastrophes du Canada. Les règles du programme ne permettent pas à Ottawa de payer plus de la moitié des coûts. La date limite pour déposer une demande est le 19 juillet. Le sommet de lundi a soudainement les allures d’une réunion de la dernière chance.

Il est inconcevable que le ministre LeBlanc traite le dossier Chignecto comme s’il ne s’agissait que d’entretenir une route provinciale. Il impose de plus des conditions inflexibles en ce qui a trait au financement et à la date butoir.

Or, il ne s’agit pas ici de protéger un bout de chemin et quelques résidences des dangers de l’érosion. L’isthme est un corridor stratégique d’importance nationale, notamment en raison du volume des marchandises qui y transitent à la suite de leur débarquement au port d’Halifax.

Les premiers ministres Higgs et Houston ont jusqu’à maintenant tenu la ligne dure, avec raison. Ottawa doit s’acquitter de la majeure partie de la somme, sinon de sa totalité, comme il l’a fait lors de la construction du pont de la Confédération (qui lie l’Île-du-Prince-Édouard au Nouveau-Brunswick) et du pont Samuel-de-Champlain de Montréal.

Convaincre le gouvernement Trudeau de la justesse de cette position ne s’annonce pas facile. Peut-être inquiet de voir les discussions s’envenimer, le premier ministre néo-écossais a exprimé cette semaine le souhait d’une «conversation adulte».

La déclaration visait Dominic LeBlanc. Elle aurait tout aussi bien pu viser Blaine Higgs et Tim Houston. En effet, ils ont contribué au climat de confrontation actuel.

Les deux hommes ont annoncé ces derniers jours leur volonté de porter la cause devant les tribunaux. Ils croient que la responsabilité d’assurer le transport interprovincial revient entièrement au gouvernement du Canada et appuient leur position sur l’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867.

Nous croyons que privilégier la voie judiciaire est une erreur. C’est par la négociation qu’une entente finira par être conclue.

Malgré les assurances de Blaine Higgs, rien ne garantit que Fredericton et Halifax obtiendront un résultat satisfaisant devant un juge.

Quelques provinces l’ont appris à la dure en 2021, quand leurs tentatives de faire invalider en cour la taxe sur le carbone du gouvernement Trudeau se sont soldées par un échec.

M. Higg reconnaît que traîner le gouvernement fédéral devant les tribunaux est un processus «long et coûteux». C’est seulement sa certitude de remporter la victoire – une certitude que nous ne partageons pas – qui le pousse à parler de poursuite judiciaire.

Les gouvernements du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick sont condamnés à s’entendre et à mettre de l’eau dans leur vin. Le temps n’est plus aux coups d’éclat partisans ni aux mises en garde.

Les élus doivent négocier de bonne foi afin de conclure sans attendre une entente satisfaisante. L’isthme de Chignecto est menacé à long terme. Les ultimatums du gouvernement fédéral et les poursuites judiciaires n’y changeront rien.