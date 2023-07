Savoir ce qui se passe dans nos foyers

Si l’un de vos proches réside dans un foyer de soins au Nouveau-Brunswick, vous devriez prendre quelques minutes pour lire le dernier rapport du défenseur des aînés, Kelly Lamrock. Vous en apprendrez davantage sur la culture qui règne dans ce milieu que si vous adressez vos questions à la direction de l’établissement ou au gouvernement provincial.

Kelly Lamrock a présenté la semaine dernière un rapport de suivi. Son prédécesseur, Norman Bossé, avait publié 13 recommandations en janvier 2022 visant à éviter toute violence entre les résidents des foyers de soins.

Les préoccupations de M. Bossé et de M. Lamrock à propos de la sécurité dans les établissements pour aînés ne sortent pas de nulle part.

En 2019, Peter DeMerchant, âgé de 91 ans, a été tué par un homme atteint de démence et qui résidait, comme lui, au Manoir Victoria Glen de Perth-Andover. Le rapport de M. Bossé a révélé que dans les jours précédant son décès, M. DeMerchant a exprimé sa peur d’être attaqué par l’homme qui lui a enlevé la vie. Il n’a malheureusement pas été pris au sérieux.

Les recommandations des chiens de garde de l’Assemblée législative ont parfois tendance à accumuler la poussière sur une tablette. Parlez-en à la commissaire aux langues officielles. C’est pourquoi les rapports de suivi, comme celui de M. Lamrock, sont importants. Ils permettent de vérifier si le gouvernement prend ses responsabilités au sérieux ou s’il se traîne les pieds.

Dans le cas qui nous occupe, les résultats sont mitigés. Quelques recommandations ont été mises en place. D’autres l’ont été en partie ou pas du tout. Surtout, le ministère du Développement social est réticent à agir, déplore M. Lamrock.

Les hésitations du ministère sont navrantes, mais pas surprenantes. Elles existaient avant l’arrivée au pouvoir du gouvernement actuel et s’expliquent de plusieurs façons.

Plusieurs foyers de soins appartiennent à des particuliers ou sont gérés par des organismes à but non lucratif. Kelly Lamrock soutient que le gouvernement provincial conserve un bras de distance avec ceux-ci, comme si le fait qu’ils sont de propriété privée absout le ministère de ses responsabilités.

Autre problème: les familles hésitent à signaler les mauvais traitements ou comportements à l’égard de leurs proches par crainte de représailles.

Cette peur est fondée. En 2021, les filles d’une résidente de la Villa Loch Lomond de Saint-Jean ont constaté que la santé de leur mère se détériorait rapidement et ont commencé à poser des questions. Selon des témoignages parus dans les journaux de la chaîne Postmedia, la direction de la villa a réagi en expulsant la résidente. Elle a justifié sa décision en critiquant «le manque de confiance» de la famille envers la qualité des soins dans l’établissement.

Il y a par ailleurs une certaine indifférence de la population quand il est question des soins prodigués aux aînés. La mort d’un enfant dans une école susciterait la tristesse et la colère dans l’opinion publique. Mais un aîné de 91 ans tué par un autre homme atteint de démence? Ce fait divers serait depuis longtemps oublié si ce n’était des efforts de Norman Bossé et de Kelly Lamrock.

Un gouvernement qui ne veut pas surveiller de près ce qui se passe dans les foyers, des familles qui ont peur de représailles si elles prennent trop à coeur la santé de leurs proches et une indifférence générale de la société à l’égard du sort réservé aux aînés: ces éléments ont pour conséquence de favoriser une culture du silence au détriment des résidents des établissements de soins longue durée.

Soyons clairs. La majorité des personnes âgées vivant dans un foyer sont bien traitées. Les employés sont compétents et dévoués. Le fait d’être sous-payés ne les empêche pas de se donner corps et âme pour le bien des résidents dont ils ont la responsabilité.

Kelly Lamrock met toutefois le doigt sur le bobo en rappelant que les soins aux personnes âgées constituent une mission de service public, même si le gouvernement en a confié la responsabilité à des organismes privés ou à but non lucratif.

Les foyers privés doivent être mieux encadrés et subir des inspections régulières, au même titre, par exemple, que les garderies. Il n’est pas normal que les résidents et leurs familles se sentent démunis quand la qualité des soins et des services offerts dans un foyer n’est pas satisfaisante.