De nouveaux voisins encombrants

L’offre en matière de logement ne suffit pas au Nouveau-Brunswick, ce qui pousse le prix des loyers à la hausse. Des municipalités ont pris le taureau par les cornes afin de permettre à de nouveaux édifices de sortir de terre. «Un effort de guerre», a illustré la mairesse de Moncton, Dawn Arnold, cette semaine. Malheureusement, toutes les guerres font des victimes collatérales.

Les réticences des résidents qui s’opposent à un projet dans leur quartier sont parfois considérées comme étant moins crédibles parce qu’associées au syndrome de «pas dans ma cour!». Il est ainsi sous-entendu que ces opposants font preuve d’égoïsme en privilégiant leur bonheur personnel au mieux-être collectif.

Personne n’est immunisé. Vous n’auriez pas d’objections si un nouveau terrain de camping, un parc éolien ou un édifice à logement voyait le jour. Mais si le projet allait de l’avant dans votre quartier? Dans votre rue? Sur le terrain voisin de votre domicile? Votre opinion changerait du tout au tout.

Les élus municipaux doivent depuis toujours peser les impératifs de croissance et leur impact sur la population. Avec «l’effort de guerre» actuellement en cours pour venir à bout de la crise du logement, les tensions deviendront plus grandes.

Les villes en croissance sont particulièrement touchées. Il semble que chaque nouveau projet domiciliaire s’accompagne d’une résistance citoyenne.

Les résidents qui ont la chance d’habiter dans un nouveau quartier apprécient rarement voir celui-ci devenir plus populeux. Leurs considérations écologiques ou en lien avec la circulation automobile cachent souvent un autre enjeu: maintenir un environnement de vie à la hauteur des attentes. Oui à la densification, mais à condition qu’elle se fasse ailleurs. Leurs craintes concernant la perte de valeur de la propriété sont le plus souvent infondées, le marché immobilier favorisant fortement les vendeurs depuis des années.

La semaine dernière, Dieppe a donné le feu vert à l’un des plus importants projets de développement immobilier de son histoire (environ 1400 logements).

Le projet avait d’abord été bloqué en raison de l’opposition, ce qui avait fait dire au promoteur Thierry Comtois «qu’on assiste ici au phénomène NIMBY (Not In My Backyard) par des résidents qui vivent dans un secteur en pleine croissance». Il a cependant fini par avoir le dernier mot.

À Moncton, le conseil municipal a approuvé, non pas un, mais deux projets immobiliers controversés. L’un d’eux prévoit la construction d’une gigantesque tour à l’entrée de la municipalité, non loin de Dieppe.

La structure comprendra une trentaine d’étages et 288 logements, de même que des espaces commerciaux. Il n’y a que cinq résidences dans les environs. Leur intérêt ne pèse donc pas lourd dans la balance.

Le fait qu’il n’y ait qu’une poignée de citoyens se trouvant dans ce secteur commercial ne diminue en rien leur désarroi. L’un d’eux a témoigné qu’il ne pourra pas revendre sa maison, sauf à Dracula. Une autre a expliqué que le «Tyrannosaurus Rex» fera de l’ombre sur sa résidence en bloquant le soleil.

Par contre, les efforts de densification de villes comme Moncton et Dieppe sont légitimes. La densification contribue non seulement à remédier à la pénurie de logements, elle permet aussi d’offrir plus de services à moindre coût par habitant. Elle doit être encouragée. Si les élus municipaux reculent chaque fois qu’il y a de l’opposition, aucun projet n’ira de l’avant.

Les municipalités font généralement du bon boulot pour entendre les doléances des citoyens et forcer les promoteurs à adopter des mesures pour limiter les inconvénients, par exemple en exigeant une réduction de l’ampleur de leurs projets, en forçant l’érection de zones tampons.

Nous croyons qu’elles pourraient faire un meilleur travail de communication en amont. La plupart des citoyens s’imaginent que seules des maisons unifamiliales peuvent être construites dans leur quartier et sont abasourdis quand un promoteur sort de ses cartons les plans d’un immeuble d’habitation.

Il faut concevoir un processus de dédommagement dans les cas exceptionnels où les personnes touchées subissent une importante baisse de la valeur de leur propriété ou de leur qualité de vie.

Avec l’accroissement de la population, les grands projets immobiliers sont appelés à se multiplier. Ceux-ci seront accompagnés de grincements de dents. Le monde municipal devra explorer de nouvelles façons de faire face à cette réalité.