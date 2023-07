Une rentrée scolaire sans grève

Nous ignorons à quel point le syndicat des enseignants et le gouvernement provincial sont proches d’une entente de principe. Il est toutefois clair à nos yeux que les offres salariales proposées sont suffisamment généreuses. Il n’y a donc plus de raison de provoquer un conflit de travail et de perturber la rentrée scolaire.

La convention collective qui régit les conditions de travail des enseignants est échue depuis 2021. Les négociations ont stagné, si bien que le syndicat a lancé en mai un ultimatum de 100 jours. Passé ce délai, un vote de grève aura lieu.

En éditorial, nous avions qualifié de «raisonnable» de préavis de 100 jours.

La Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick a agi de façon responsable en s’engageant à ne pas faire la grève pendant l’année scolaire 2022-2023, en organisant une campagne de visibilité pour sensibiliser les parents aux enjeux qui font l’objet de négociations et en laissant aux parties assez de temps pour s’entendre. Elle a aussi pris soin de ne pas se mettre les parents et les élèves à dos en ne déclenchant pas de grève du zèle.

De son côté, le gouvernement Higgs s’était montré inflexible, en n’offrant que des augmentations salariales annuelles de 2%. Les négos ont fait du surplace, au point où la présidente de l’Association des enseignantes et enseignants du N.-B., Nathalie Brideau, a confié il y a quelques jours qu’un vote de grève peu après la rentrée scolaire était «probable», à moins d’un revirement de situation.

Ce revirement est survenu grâce à la publication d’un rapport de la commission de conciliation. Il est non contraignant. Ni le gouvernement provincial ni la Fédération des enseignants n’ont l’obligation de l’entériner.

À la surprise générale, le ministre des Finances, Ernie Steeves, a accepté toutes les recommandations. Celles-ci comprennent des hausses de salaire totalisant 15% sur cinq ans.

Le gouvernement Higgs a du même coup repris l’initiative en invitant la fédération à reprendre les discussions, avec comme objectif de conclure une entente d’ici le retour en classe en septembre.

Nous ne savons pas si les enseignants se satisferont de la nouvelle offre patronale. Le syndicat n’a jamais précisé publiquement quelles sont ses revendications salariales. Si les syndiqués ont été mobilisés avec la promesse d’arracher des hausses de 4% ou 5% annuellement, une entente pourrait être difficile à obtenir.

Différents indices laissent toutefois croire qu’un terrain d’entente est possible.

Lors de l’annonce de l’ultimatum de 100 jours, Nathalie Brideau avait évoqué la forte inflation, évaluée en mars à 4,2% sur 12 mois. «On ne s’attend pas à une augmentation salariale au niveau de l’inflation, mais à plus que 2%», avait-elle indiqué.

Elle avait aussi cité en exemple les augmentations salariales de 9,6% et de 13,6% accordées aux députés provinciaux et au premier ministre. «On aimerait avoir de beaux chiffres nous aussi», avait confié Mme Brideau.

À 15% sur cinq ans, le gouvernement offre «de beaux chiffres» pour la première fois depuis que la convention collective est venue à échéance.

Ce n’est pas la lune, ça ne réglera pas tous les problèmes d’embauche et de rétention, et nos enseignants ne seront pas les mieux rémunérés au Canada. Mais c’est mieux que ce que la plupart des travailleurs néo-brunswickois obtiendront dans les prochaines années.

Les syndiqués devraient-ils accepter l’offre patronale? C’est une décision qui leur appartient. Les discussions doivent suivre leurs cours. Si les négociateurs croient être en mesure d’obtenir d’autres gains, par exemple l’élimination du premier échelon salarial des enseignants ou encore un contrat de travail plus court ou plus long, grand bien leur fasse.

Nous croyons cependant que la Fédération des enseignants doit mettre fin à son ultimatum et retirer sa menace de grève, et ce, même en l’absence d’une entente de principe.

Les élèves ont manqué énormément de journées de classe depuis 2020 en raison de la pandémie et de la grève de la fonction publique provinciale de 2021. Ces fermetures et les limites de l’enseignement virtuel qui a suivi ont eu des conséquences néfastes sur l’apprentissage. Elles ne doivent pas se répéter.

Nous croyons qu’un terrain d’entente est pour la première fois à portée de main. Le contrat de travail des enseignants doit être renouvelé sans grève ni lock-out.