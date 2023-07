Une cicatrice en plein coeur de la ville

L’usine Smurfit-Stone de Bathurst a fermé ses portes en 2005. Plus de 300 personnes ont alors perdu leur emploi. Dix-huit ans plus tard, les ruines de l’ancienne cartonnerie continuent de défigurer le cœur de la municipalité.

Quelques années après la fermeture, une compagnie américaine du nom de Green Invesment a acheté le site, s’est emparée des matériaux de valeur puis a quitté sans payer ses impôts fonciers.

En 2016, un entrepreneur du nom de Raymond Robichaud a acheté le terrain pour 1$, avec comme objectif d’y construire de nouveaux logements, un terrain de camping et de petits centres commerciaux. Il n’est pas arrivé à mener ce projet à terme de son vivant.

Bathurst (et de façon plus générale la région Chaleur) a longtemps été dépendante d’une économie lourdement industrielle. Les fermetures de la mine Brunswick, de la fonderie de Belledune et de la Smurfit-Stone ont mis à mal cet héritage. Les ruines de la Smurfit-Stone sont tout sauf un symbole de fierté.

La Ville de Bathurst n’a pas les moyens de s’attaquer à ce problème. L’endroit est contaminé. Selon une récente estimation, il en coûterait au moins 10 millions $ – et sans doute beaucoup plus – pour rendre ces lieux à nouveau propices au développement économique.

La clef de la réussite repose à Fredericton. Le site de la Smurfit-Stone est considéré comme étant orphelin depuis le décès de son propriétaire. Il reste encore des taxes impayées. Le gouvernement provincial pourrait très bien saisir la propriété, la nettoyer et la revendre à un propriétaire sérieux.

C’est ce que réclame le député libéral de Bathurst-Ouest-Beresford, René Legacy. Il a fait des ruines de la Smurfit-Stone son grand combat politique. Chaque année, il distribue à ses collègues de l’Assemblée législative un calendrier mettant en vedette des photos qui montrent des décors peu enchanteurs ressemblant plus à une zone de guerre qu’à un terrain industriel. Une façon humoristique et efficace de ramener à intervalles réguliers cet enjeu dans l’actualité politique.

De son côté, le gouvernement Higgs souffle le chaud et le froid. Le ministre des Finances, Ernie Steeves, a déclaré qu’il y aura une résolution d’ici la fin de 2022, sans toutefois respecter sa promesse. Un projet de loi modifiant la Loi sur l’impôt foncier a aussi été adopté cette même année. Il devait permettre de faciliter la vente des terrains désaffectés, comme celui de Bathurst, mais cela n’a finalement pas mené à une solution.

Il y a quelques mois, un porte-parole du ministère des Finances a précisé que si le gouvernement provincial devenait propriétaire des cinq parcelles ou propriétés restantes dans ce secteur, «cela représenterait un risque financier important pour tous les gens du Nouveau-Brunswick».

Nous comprenons les hésitations du gouvernement Higgs. Il a hérité de ce gigantesque gâchis et ne souhaite pas se lancer dans une opération nettoyage qui pourrait se transformer en puits sans fond pour les contribuables.

Il est aussi important de préciser que le cas de Bathurst n’est pas unique. Dans un rapport publié en 2022, le bureau du vérificateur général a révélé qu’il existe plus de 1000 sites contaminés à travers la province qui posent un risque important pour la santé et l’environnement.

Ce n’est donc pas d’hier que les gouvernements préfèrent fermer les yeux plutôt que d’éponger la facture à la suite de dommages causés à l’environnement.

Nous croyons néanmoins que les ruines de la Smurfit-Stone méritent une attention particulière. L’usine était située en plein cœur de Bathurst, non loin du centre-ville. Si personne ne veut nettoyer l’endroit, quelle est la solution? Laisser en permanence cette cicatrice défigurer la municipalité?

Ne serait-il pas possible d’y aller par étapes? Fredericton pourrait saisir la propriété et enlever au minimum les ruines, sans procéder immédiatement à la décontamination. Il suffirait alors de continuer de bloquer l’accès au terrain en attendant de déterminer sa future vocation. Le gouvernement provincial pourrait approcher le fédéral afin qu’il soit partenaire et partage les coûts.

Les ruines de la Smurfit-Stone ne font pas qu’enlaidir la ville de Bathurst. Elles empêchent aussi, par leur présence, toute possibilité de développement dans ce secteur. Le problème ne disparaîtra pas tout seul. Il est temps pour le gouvernement provincial de présenter une feuille de route avec pour objectif de tourner la page sur ce chapitre peu glorieux.