L’homme de confiance de Justin Trudeau

Justin Trudeau a effectué cette semaine son plus important remaniement ministériel depuis son accession au pouvoir en 2015. À travers tous les changements imposés, une conclusion s’impose: Dominic LeBlanc a plus que jamais la confiance du premier ministre du Canada.

Les nombreuses controverses qui plombent le gouvernement Trudeau depuis des mois ont érodé la confiance d’une bonne partie de l’électorat à son endroit. Un sondage Abacus a révélé ces derniers jours que les conservateurs jouissent d’une avance de 10 points de pourcentage sur les libéraux dans les intentions de vote.

Pierre Poilievre peut rêver à une majorité avec une forte députation dans toutes les régions, y compris en Atlantique.

Un coup de barre s’imposait. Au total, 23 changements ont été apportés au Cabinet. C’est énorme. Seulement huit ministres (sur 38) n’ont pas vu leurs responsabilités être modifiées.

Avec ce remaniement, Justin Trudeau prépare son gouvernement en prévision des prochaines élections fédérales, prévues en 2025 mais qui pourraient être déclenchées plus tôt. Pour ce faire, il a rétrogradé ou montré la porte aux ministres qui ne seront pas candidats ainsi qu’à ceux qui n’ont pas livré la marchandise. Il a ensuite placé ses personnes de confiance dans des postes où ils devront redresser la barre.

C’est là qu’entre en jeu Dominic LeBlanc.

Le député acadien de Beauséjour a l’habitude d’éteindre les feux. En tant que ministre des Affaires intergouvernementales et des Infrastructures, il a été appelé à intervenir dans à peu près tous les dossiers jugés prioritaires par le gouvernement.

Les Néo-Brunswickois et les Néo-Écossais ont pu le voir à l’oeuvre dans le dossier de la sauvegarde de l’isthme de Chignecto, alors qu’il a convaincu les premiers ministres Blaine Higgs et Tim Houston de soumettre à leur corps défendant une demande de financement au Fonds d’atténuation et d’adaptation en matière de catastrophe du Canada.

Nous avons alors eu un aperçu de la méthode LeBlanc. Le ministre a été inflexible sur le fond. Il a réussi à faire plier ses interlocuteurs. Il a toutefois réussi à le faire sans brûler les ponts. M. Higgs et M. Houston ont participé à une conférence de presse commune avec M. LeBlanc. On a même vu ce dernier blaguer et rigoler avec ses invités.

Il a montré aussi qu’il sait désamorcer les bombes. Les gouvernements du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse entendent se battre devant les tribunaux pour forcer Ottawa à éponger l’entièreté de la facture des travaux nécessaires à l’isthme. Le ministre LeBlanc a répliqué en disant que «le gouvernement fédéral se fait poursuivre chaque semaine» et qu’il n’a aucun problème à voir les provinces privilégier la voie judiciaire, bien qu’il est convaincu qu’il finira par avoir gain de cause.

Les talents de négociateur du ministre LeBlanc seront mis à rude épreuve, alors qu’il a hérité du ministère de la Sécurité publique.

Son prédécesseur Marco Mendicino a laissé un gâchis derrière lui. Des dossiers comme le contrôle des armes à feu et la modernisation de la GRC n’ont pas été menés à terme. Le ministre a très mal paru quand il a avoué ignorer que le célèbre meurtrier Paul Bernardo avait été transféré d’un pénitencier à sécurité maximale à un établissement à sécurité moyenne. Plus grave encore, il fait preuve d’inertie devant les allégations d’ingérence chinoise.

Toutes ces controverses ont fait très mal à l’image du gouvernement. Le fait que Justin Trudeau se tourne vers Dominic LeBlanc pour trouver une voie de sortie à ces multiples crises en dit beaucoup sur la confiance qu’il lui accorde.

De son côté, Ginette Petitpas Taylor, qui était aux Langues officielles, est passée aux Anciens Combattants. Ce ministère est considéré dans la capitale fédérale comme étant l’un des moins importants. Y être muté est rarement considéré comme étant une promotion.

Cela dit, Justin Trudeau aurait pu tout aussi bien éjecter Mme Petitpas Taylor du Cabinet. Il compte après tout déjà un autre ministre néo-brunswickois en Dominic LeBlanc. Or, il ne l’a pas fait.

En accordant une place dans son conseil des ministres à Mme Petitpas Taylor, qui plus est dans un ministère où elle pourra mettre en valeur ses qualités humaines et empathiques, M. Trudeau démontre sa satisfaction à l’endroit de la députée de Moncton-Riverview-Dieppe. Nous soupçonnons que les anciens combattants apprendront vite à apprécier leur nouvelle ministre. Elle saura prendre à cœur et bien défendre leurs intérêts.