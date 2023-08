Un Cabinet plus fort pour un gouvernement usé

Il existe une maladie dégénérative contre laquelle aucun gouvernement en ce monde n’est immunisé: l’usure du pouvoir. En imposant la semaine dernière son plus important remaniement ministériel, le premier ministre Justin Trudeau a utilisé l’un des rares médicaments permettant de ralentir la progression des symptômes, à défaut d’apporter la guérison.

Allons droit au but. Ce remaniement ministériel est celui d’un gouvernement qui ne va pas bien et qui avait besoin d’un urgent coup de balai. Dehors, les ministres qui ne seront pas candidats aux prochaines élections. Dehors ou rétrogradation, ceux qui n’ont pas su livrer la marchandise. Et surtout, les postes névralgiques ont été réservés aux politiciens les plus fiables, c’est-à-dire ceux qui ont la réputation de régler les problèmes.

En ce sens, le remaniement de Justin Trudeau n’a rien à voir avec celui ordonné par le premier ministre Blaine Higgs au Nouveau-Brunswick à la fin juin. Ce dernier était essentiellement de nature punitive. Les choix n’ont pas été effectués en tenant compte de la compétence des élus touchés ni selon leur feuille de route. Un seul élément a guidé les décisions, soit qui a montré sa loyauté à Blaine Higgs et qui ne l’a pas fait.

Cela donne donc un conseil des ministres plus faible, moins compétent et où règne la pensée unique, celle du chef Blaine Higgs.

Le remaniement de Justin Trudeau s’inscrit dans une tout autre logique. Le gouvernement est minoritaire et est plombé par les controverses. Il est à la merci du Nouveau Parti démocratique, qui le maintient au pouvoir. Il se dirige tout droit vers une défaite électorale à l’automne 2025 aux mains du Parti conservateur de Pierre Poilievre.

Pour éviter ce scénario, le premier ministre Trudeau a choisi la voie opposée de celle privilégiée par son homologue néo-brunswickois. Il a renforcé son Cabinet et placé ses meilleurs éléments là où il y a des controverses à éteindre et des réformes à mener à terme.

Le pompier en chef, celui qui a les plus gros incendies à combattre, est l’Acadien Dominic LeBlanc. Les allégations d’ingérence chinoise, les hésitations en lien avec le contrôle des armes à feu et le transfert du prisonnier Paul Bernardo ont beaucoup nui au gouvernement Trudeau.

Plusieurs changements ont été décrétés dans l’objectif de solidifier les assises libérales au Québec, avec de nouvelles responsabilités (Transports) pour le lieutenant Pablo Rodriguez. Les rouges doivent absolument maintenir et idéalement améliorer leurs appuis dans cette province s’ils veulent préserver leurs chances de remporter les prochaines élections fédérales.

Le jeu de la chaise musicale a même touché les plus petits ministères, toujours dans le but de mettre les bonnes personnes aux bons endroits. Nous n’avons aucun doute que Ginette Petitpas Taylor saura mieux tirer son épingle du jeu aux Anciens Combattants que son prédécesseur Lawrence MacAulay, dont la place au Cabinet s’explique surtout du fait qu’il faut réserver un siège à au moins un ministre de l’Île-du-Prince-Édouard.

Nous saluons l’arrivée de Diane Lebouthillier aux Pêches, aux Océans et à la Garde côtière canadienne. Sa nomination a été applaudie dans la Péninsule acadienne. Elle a la réputation d’être une bonne communicatrice et d’être à l’écoute. Tout le contraire de Joyce Murray, qui l’a précédée à ce ministère, qui a perdu sa place au Cabinet et dont personne ne s’ennuiera sur les quais.

Les dossiers chauds sont nombreux aux Pêches. Nous encourageons Mme LeBouthillier à ne pas perdre de temps à visiter les régions côtières et à établir des priorités, notamment en ce qui a trait à l’avenir de la flottille des crevettiers et à l’épineux dossier des baleines noires et du déglaçage.

Ce remaniement n’avait que trop tardé, mais il est une réussite. Il saura donner un nouveau souffle à une administration qui en avait grand besoin.

Suffira-t-il à sauver les libéraux du naufrage? Cela reste à démontrer. Vous pouvez mettre du rouge à lèvres à un cochon, cela reste un cochon, comme l’exprime si bien l’expression consacrée. Tous les gouvernements ont une durée de vie et celle des troupes de Justin Trudeau approche dangereusement de sa date d’expiration.

Avec ce remaniement ministériel, le premier ministre reconnaît que son gouvernement ne vogue pas dans la bonne direction. Il a toutefois pris les meilleures décisions pour se donner une chance de redresser la barre avant qu’il ne soit trop tard.