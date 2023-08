Prolonger et rendre permanent le financement du 15 août

La Fête nationale des Acadiens est un événement populaire et identitaire important. Le gouvernement fédéral le sait, au point d’y injecter chaque année un demi-million de dollars. Pourquoi tarde-t-il à reconduire son financement? Peu importe la raison de ses hésitations, celles-ci doivent prendre fin.

Le Festival acadien de Caraquet bat son plein. Il culminera comme chaque année le 15 août, avec son Grand Tintamarre. Les Acadiens de souche, d’adoption de même que les visiteurs et les touristes fêteront ainsi la force et la résilience d’un peuple qui aurait dû disparaître, il y a plus de 250 ans, mais qui est toujours bien vivant.

Les festivités ne se résumeront pas uniquement au rassemblement de Caraquet. Des tintamarres, petits et grands, auront lieu à travers l’Acadie néo-brunswickoise et ailleurs. Le tricolore étoilé, l’Ave Maris Stella et la musique acadienne seront à l’honneur. Un spectacle animé par Annie Blanchard et mettant en vedette des dizaines d’artistes sera diffusé en direct d’un océan à l’autre.

Ces événements sont financés en partie ou en totalité par le gouvernement fédéral. Depuis 2019, il réserve une enveloppe de 500 000$ par année pendant trois ans pour la Fête nationale des Acadiens. La moitié (250 000$) sert à subventionner les coûts du spectacle télévisé de Radio-Canada. Le reste est versé aux organismes communautaires qui organisent des activités. Ils ont chacun droit à un maximum de 5000$.

La subvention est renouvelée aux trois ans et prendra fin l’année prochaine. Le budget 2024 ne prévoit en effet pas le moindre sou pour les célébrations du 15 août. C’est inacceptable, alors qu’aura lieu le Congrès mondial acadien.

Cette erreur doit être corrigée.

Comprenons-nous. Les Acadiens continueront de célébrer en grand, peu importe si le gouvernement du Canada éponge ou non une partie des coûts. La bataille pour le maintien de ce financement n’est pas existentielle.

La Fête nationale des Acadiens est différente de celle du Nouveau-Brunswick. Cette dernière a été créée en 1975, surtout en opposition aux nationalistes acadiens qui réclamaient que le 15 août soit déclaré férié. Elle n’a pas la même portée historique. Il ne s’est rien passé d’extraordinaire le premier lundi d’août 1784, année de création de notre province.

La Fête du Nouveau-Brunswick serait peu, sinon pas soulignée dans la plupart des municipalités, si ce n’était du fait que le gouvernement provincial subventionne modestement quelques événements dans les communautés qui en font la demande. Les premiers ministres avaient auparavant l’habitude de participer à une activité qui avait lieu dans une ville ou dans un village différent d’une année à l’autre. Blaine Higgs a mis fin à cette tradition en 2021. La célébration principale se tient désormais toujours dans la capitale Fredericton.

L’Acadie est au contraire célébrée dans toutes les régions francophones de la province (et dans certaines régions anglophones), avec ou sans subvention et avec ou sans la présence de politiciens.

Le financement en provenance d’Ottawa est cependant utile. Le gouvernement fédéral reconnaît ainsi l’importance d’appuyer et de célébrer notre culture.

Le député libéral d’Acadie-Bathurst, Serge Cormier, s’est fait rassurant. Il affirme que le financement de la Fête nationale des Acadiens sera disponible à nouveau. Nous avons confiance en sa parole. Nous croyons qu’il n’aurait pas osé s’avancer publiquement de telle manière s’il y avait un danger bien réel que le gouvernement Trudeau coupe les vivres.

Le député Cormier dit aussi croire que le programme d’appui financier deviendra permanent. Nous pressons la nouvelle ministre du Patrimoine canadien, Pascale St-Onge, de se ranger à cet avis. Il n’y a pas de bonne raison pour forcer les Acadiens à quêter tous les trois ans le renouvellement de cette enveloppe budgétaire.

Le programme est censé être évalué afin de déterminer s’il est bien conçu et s’il y a des failles. Nous invitons la ministre à profiter de l’occasion pour également considérer la possibilité de bonifier l’enveloppe de façon substantielle.

Les 250 000$ réservés aux activités communautaires ne suffisent pas. L’entièreté de la somme est dépensée chaque année. La demande dépasse l’offre. Le fédéral doit en prendre acte, en tenant compte du rôle crucial de la Fête nationale de l’Acadie dans le rayonnement de la culture, de la langue et de l’identité des Acadiens.