Départ de Robert Moreau: la bonne décision

Le conseil d’administration d’UNI Coopération financière a pris la bonne décision en rompant ses liens avec son PDG Robert Moreau et en se tournant vers son prédécesseur Camille Thériault. Un changement au sommet était devenu nécessaire, alors que l’organisation est prise dans une tempête qu’elle a elle-même provoquée.

Démission forcée ou congédiement? UNI Coopération financière n’a pas voulu le préciser, mais dans le fond, cela revient au même. Le président du conseil d’administration, Pierre-Marcel Desjardins, a en effet révélé que le départ de Robert Moreau n’était pas volontaire.

Ce séisme représente un aveu d’échec pour une organisation qui a depuis toujours été la fierté du peuple acadien, mais qui a réussi en cinq semaines à se mettre à dos une bonne partie de ses membres et de sa clientèle.

Robert Moreau a bonne réputation dans le milieu financier. Il avait d’ailleurs été nommé plus tôt cette année parmi les 50 meilleurs PDG du Canada atlantique. Il a été un dirigeant ferme et compétent. Sous sa gouverne, UNI a réalisé des excédents budgétaires parmi les plus importants de son histoire.

La décision de couper les liens avec son partenaire Desjardins est toutefois la sienne.

Les paies déposées avec du retard dans les comptes bancaires, les clients forcés de faire le pied de grue à l’extérieur des succursales, les interminables temps d’attente pour obtenir de l’aide par téléphone, les doutes quant à la sécurité informatique du système, la mise en place du portail MonProfil (inférieur à AccèsD) et l’absence d’un plan de communication digne de ce nom… tout ça n’a pas été causé directement par M. Moreau.

En tant que PDG, il avait toutefois la responsabilité de s’assurer que l’organisation qu’il dirigeait jusqu’à mardi était fin prête pour la mise en place de la transition qu’il a lui-même ordonnée. Ce n’était pas le cas. Il est normal qu’il ait perdu la confiance de son conseil d’administration et qu’il subisse la conséquence du chaos des cinq dernières semaines.

Le choix de son remplaçant, Camille Thériault, n’est pas anodin.

M. Thériault a dirigé UNI pendant douze ans. Il connaît la coopérative comme le fond de sa poche. Surtout, il a mené avec succès deux réformes majeures qui avaient été initialement mal accueillies: la caisse unique et le changement de nom.

Ceux qui voient en M. Thériault un sauveur pouvant régler rapidement les problèmes qui accompagnent la transition ou qui pilotera un retour en arrière en renouant avec Desjardins seront par contre déçus.

UNI Coopération financière change de pilote, mais pas de destination.

La principale force de M. Thériault est d’être un bon vendeur. En ce sens, il est l’antithèse de M. Moreau, montré du doigt pour ne pas avoir su faire preuve de suffisamment d’empathie, en particulier au début de la crise.

L’un des problèmes d’UNI est qu’elle n’a jamais su expliquer clairement à ses membres pourquoi le divorce d’avec les Caisses populaires Desjardins est nécessaire. En conférence de presse, mercredi, il a été expliqué que «Desjardins ne pouvait plus nous offrir le même niveau de service». Camille Thériault devra se montrer habile pour faire la démonstration qu’une organisation qui sert chaque jour des millions de Québécois n’est soudainement plus en mesure de vendre des services de qualité au poids lourd du monde coopératif acadien.

Camille Thériault aura fort à faire pour réparer les dommages considérables qui ont été causés à l’image et à la réputation d’UNI Coopération financière.

Ce ne sont pas les chantiers qui manqueront pour le nouveau patron. Y arrivera-t-il? Ce n’est pas gagné d’avance. M. Thériault n’est pas un expert en transition numérique. Et beaucoup d’années se sont écoulées depuis qu’il a quitté UNI, le 31 décembre 2016. L’homme qui a pris la parole devant les caméras, mercredi, ne donnait pas l’impression d’être autant en contrôle de la situation que celui qui a mené de grandes réformes dans la décennie précédente.

Camille Thériault a par contre raison en disant que ses efforts seront évalués en fonction de l’existence de files d’attente à l’extérieur des succursales. La transition a été pensée selon les besoins de l’organisation et non ceux de la clientèle. Il faut que ça change. Ce grand virage doit profiter aux membres et non se faire au détriment de ceux-ci. Telle doit être la priorité du nouveau PDG désigné.