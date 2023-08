Une bataille qui doit se poursuivre, quelle qu’en soit l’issue

Les efforts de membres du Parti progressiste-conservateur pour pousser le premier ministre Blaine Higgs vers la porte de sortie se sont heurtés à un obstacle de taille, au début du mois. La direction du parti a jugé que plusieurs lettres exigeant une révision du leadership du chef ne sont pas valides. Un rappel que la garde rapprochée de M. Higgs se battra jusqu’au bout pour le protéger.

Depuis maintenant plusieurs années, une grande frustration règne contre Blaine Higgs au sein même du Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick.

Les ex-ministres Dorothy Shephard et Trevor Holder, de même que quatre anciens présidents du Parti PC, ont rendu publiques des lettres dans lesquelles ils reprochent à M. Higgs de ne pas faire suffisamment confiance en ses ministres et de traiter avec mépris les opinions contraires à la sienne.

Le syndrome du sauveur, dont est affligé le premier ministre, a été la cause d’une série de revers humiliants pour le gouvernement.

Agissant en autocrate et faisant preuve de paranoïa concernant la loyauté des gens qui l’entourent, Blaine Higgs a affaibli son gouvernement. Il a coupé les liens avec certains de ses ministres les plus efficaces et les plus expérimentés.

Son style autoritaire et condescendant, où ses préjugés comptent plus que les positions du Cabinet, du caucus, des experts et de la population, ne passe plus au sein du Parti progressiste-conservateur.

Des membres du parti ont réclamé une révision de son leadership, avec pour objectif de laisser les membres déterminer au cours d’un congrès s’ils veulent lui montrer la porte.

Dans la plupart des formations politiques canadiennes, il est facile de se débarrasser d’un chef après une défaite électorale. Il n’a fallu que quelques mois à Pierre Poilievre pour pousser Erin O’Toole vers la porte de sortie et le remplacer en 2022.

C’est par contre beaucoup plus difficile d’y arriver quand le parti est au pouvoir. Il a fallu des années à Paul Martin pour mettre ses pions en place, prendre le contrôle des associations libérales de circonscriptions et forcer le premier ministre Jean Chrétien à remettre sa démission en 2003.

Le Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick ne fait pas exception. Les soldats fidèles à Blaine Higgs sont encore nombreux. Surtout, ils occupent des positions de pouvoir au sein du parti. Ils ne laisseront pas leur chef être attaqué sans le défendre.

Il faut 50 lettres de membres, dont 20 présidents de circonscription, pour soumettre la question de révision du leadership à un vote du conseil provincial. Celles-ci ont été déposées, mais plusieurs ont ensuite été invalidées. Un président a vu sa lettre être rejetée parce qu’il n’est en poste que sur une base intérimaire. Un autre a été la victime d’une erreur. Le parti croyait que sa carte de membre était échue. Elle avait en fait été renouvelée pour trois ans.

Les partisans de M. Higgs sont en mode guérilla. Ils cherchent à tuer la résistance dans l’œuf.

Dans l’éventualité où les opposants réussiraient à obtenir suffisamment d’appuis d’ici mercredi pour exiger une révision du leadership du chef, ils ne seront pas sortis du bois. Ils devront obtenir le feu vert des deux tiers des membres du conseil provincial du Parti PC pour qu’un congrès soit déclenché.

Bref, nous sommes encore loin du jour où Blaine Higgs sera expulsé dans l’opprobre. En fait, il est difficile de voir comment les rebelles parviendront à leurs fins.

Doivent-ils baisser les bras? Absolument pas.

En tenant tête à leur chef, les résistants envoient un message très fort au reste de la population. Ils n’abandonneront pas leur parti aux purs et durs comme Blaine Higgs et Kris Austin. Ils refusent de laisser ces derniers transformer leur formation en une organisation extrémiste, proche des mouvements religieux et hostile aux minorités.

Ce sera aux électeurs de décider du sort du gouvernement Higgs, peut-être même dès cet automne. La lutte pour une révision du leadership se soldera sans aucun doute par un échec. Elle aura cependant le mérite de permettre aux citoyens de prendre une décision plus éclairée lors des prochaines élections provinciales.