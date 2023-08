Alexandre Cédric Doucet peut être satisfait du devoir accompli

L’annonce de la démission d’Alexandre Cédric Doucet est un dur coup pour la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick. Celle-ci a été choyée de compter sur un président aussi visible qu’efficace, pendant que règne à Fredericton un gouvernement hostile aux revendications des Acadiens.

Alors que s’ouvre un nouveau chapitre de sa vie professionnelle (il a été embauché par une firme d’avocats), Alexandre Cédric Doucet estime que le moment est opportun de quitter la présidence de la SANB.

Il n’est pas impossible que M. Doucet estime avoir fait le tour du jardin, après trois années à occuper un poste public et exigeant. Historiquement, la plupart des présidents de la SANB ne sont restés en place que pendant un ou deux mandats, avant de passer le flambeau. Il y a quelques années, Jean-Marie Nadeau avait été élu pour un 3e mandat, avant de démissionner pour des raisons de santé.

Ce n’est donc pas comme s’il fallait s’attendre à ce que M. Doucet dirige la SANB pendant les 10 prochaines années. Son départ était envisageable à moyen terme. Le fait qu’il se produise plus tôt que prévu ne devrait normalement pas déstabiliser l’association.

Il est toujours difficile de faire le bilan d’un président de la SANB. En effet, le combat pour la défense de nos droits linguistiques ne sera jamais terminé. Il y aura toujours des gains à faire et des acquis à protéger. Nous n’avons pas fini de voir à Fredericton des politiciens opportunistes essayer de se bâtir une réputation sur le dos des Acadiens.

Le président de la SANB qui pourra crier «mission accomplie» à la fin de son mandat n’est pas encore né.

Un autre problème est que le succès des efforts de la SANB dépend de l’ouverture du gouvernement à ses revendications. Or, l’organisme de défense des droits des francophones du Nouveau-Brunswick a peu de contrôle là-dessus. Dans les dernières années, les échanges ont été constructifs et fructueux avec le gouvernement Trudeau à Ottawa, ce qui a mené à des avancées importantes lors de la mise à jour de la Loi sur les langues officielles du Canada.

Par contre, les relations ont été nettement plus difficiles avec le gouvernement provincial. M. Doucet a souvent dû se battre au nom du peuple acadien non pas pour obtenir des gains mais pour éviter le pire.

D’ailleurs, le premier ministre a mis fin cet été à une tradition en ne se donnant pas la peine de rencontrer le président Doucet en marge de la Fête nationale de l’Acadie. Il a même enfoncé le clou en préférant rencontrer des diplomates de la France, le 15 août.

Malgré des circonstances politiques souvent difficiles, Alexandre Cédric Doucet a été un excellent président. Il a mené la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick avec brio. Son successeur aura de grandes chaussures à remplir.

L’une des tâches les plus importantes de la SANB consiste à protéger sa pertinence. Sur ce front, M. Doucet mérite la note A+. Tout au long de son règne, il a bien dosé les déclarations fortes et les coups d’éclat, tout en sachant quand privilégier les propositions constructives et la négociation. Il n’a pas eu peur de brasser la cage, mais il a cherché aussi à obtenir des résultats.

Il a assuré la visibilité de l’organisme, en s’imposant comme un acteur incontournable de l’actualité et en n’hésitant pas à sortir des sentiers battus. Le tintamarre de Fredericton de 2022 en solidarité avec les peuples autochtones et la conférence de presse de 21 organismes en réaction à la nomination de Kris Austin à un comité gouvernemental créé pour réviser la Loi sur les langues officielles du N.-B. font partie de ses faits d’armes.

Alexandre Cédric Doucet a aussi été un rassembleur. Dès l’annonce de son départ, le Regroupement féministe a rendu hommage à «un allié». L’Association des enseignantes et enseignants du N.-B. l’a présenté comme «un leader exceptionnel dans une période où les choses ont brassé fort en Acadie». Des organismes n’hésitent plus à se tourner vers la SANB pour profiter de son expertise.

Nous espérons que M. Doucet continuera à se faire entendre lorsqu’il le jugera opportun, que ce soit en politique ou à travers d’autres tribunes. Il a encore beaucoup à offrir. L’Acadie a besoin de voix fortes et crédibles comme la sienne.