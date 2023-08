Un gouvernement à la recherche d’une sortie de secours

Le premier ministre Justin Trudeau et son conseil des ministres se sont réunis à l’Île-du-Prince-Édouard pendant trois jours, cette semaine. Un constat s’impose. Le gouvernement libéral sent la soupe chaude.

Depuis l’important remaniement ministériel d’il y a un mois, les choses se sont mises à bouger. La nouvelle présidente du Conseil du trésor, Anita Anand, a avisé ses collègues du Cabinet qu’ils devront réaliser des économies totalisant 15 milliards $. Pour la première fois depuis l’accession de Justin Trudeau au pouvoir en 2015, la lutte contre le déficit est prise un peu plus au sérieux.

Ce n’est cependant pas le retour à l’équilibre budgétaire qui a dominé les discussions de Charlottetown. Le sujet qui brûlait toutes les lèvres était plutôt celui de la hausse du coût de la vie, y compris celle du logement. Justin Trudeau a indiqué qu’il s’agissait de la «priorité numéro un» de cette retraite politique du conseil des ministres. Avec raison.

Les attaques de son principal adversaire, le conservateur Pierre Poilievre, commencent à porter. Il martèle jour après jour un message simpliste: «Après huit ans de Trudeau, la vie coûte plus cher». La stratégie fonctionne. Les conservateurs dominent désormais dans les intentions de vote.

Pierre Poilievre a beau jeu de poursuivre cette tactique. Il n’a même pas besoin de proposer de solutions. La hausse du coût de la vie est un problème majeur qui touche les Canadiens partout au pays.

Pire, le gouvernement Trudeau est dépassé par les événements. Il ne semble pas avoir en main les solutions pour venir à bout de la crise. Il lance des idées en l’air, sans qu’on ne sache trop s’il s’agit de politiques à l’étude ou de ballons d’essai.

La dernière en date, qui consiste à plafonner le nombre d’étudiants internationaux, a été mal accueillie. Si elle était mise en vigueur, cette initiative aurait des conséquences néfastes sur les établissements postsecondaires tels que l’Université de Moncton et le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, lesquels comptent chacun un fort pourcentage d’étudiants en provenance de l’étranger.

La tarification du carbone risque aussi à la longue de faire très mal au gouvernement de Justin Trudeau.

L’objectif de cette mesure consiste à notamment augmenter le coût du carburant afin d’encourager les gens à acheter des véhicules moins gourmands et moins polluants. Or, le prix de l’essence a grimpé entre-temps à des niveaux stratosphériques. Un nombre grandissant de voix s’interrogent sur la pertinence de continuer d’augmenter la taxe sur le carbone, puisque le marché rend déjà l’énergie non renouvelable de moins en moins accessible.

Le gouvernement Trudeau est coincé. Il a fait de la tarification du carbone le socle de sa politique environnementale. Il ne peut pas vraiment reculer, alors que se termine un été marqué par les catastrophes naturelles et les incendies de forêt.

Bref, la hausse du coût de la vie et du logement a beau être la «priorité numéro un», le fait demeure que la retraite de Charlottetown a pris fin mercredi sans que l’ombre d’un nouveau plan d’action n’en soit ressortie.

C’est une bonne nouvelle pour Pierre Poilievre, mais aussi pour le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs.

Nous avons souvent dénoncé en éditorial l’incurie du gouvernement Higgs en ce qui a trait à la crise du coût de la vie qui frappe notre province. Le coût des loyers a augmenté en moyenne plus rapidement qu’à peu près partout ailleurs au Canada, en raison de l’absence d’un plafonnement des loyers.

Si les progressistes-conservateurs provinciaux réussissent à convaincre les électeurs qu’ils n’ont rien à voir avec la hausse du coût de la vie et qu’il s’agit essentiellement d’un problème fédéral, ils amélioreront de beaucoup leurs probabilités d’être réélus.

Tout n’est pas perdu pour Justin Trudeau. Le calendrier joue en sa faveur. Si l’entente qui lie le NPD au gouvernement libéral tient le coup, la prochaine campagne électorale fédérale pourrait n’être déclenchée qu’à l’automne 2025. C’est loin.

La crise du coût de la vie ne disparaîtra toutefois pas d’elle-même. Le gouvernement Trudeau est condamné à agir rapidement, en particulier en ce qui a trait au logement. Si elles ne sont pas suivies de mesures efficaces, les bonnes intentions exprimées à Charlottetown ne pèseront pas lourd dans le portefeuille des citoyens confrontés à l’inflation.