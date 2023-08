Une façon de négocier qui n’a pas sa raison d’être

Après les enseignants, voilà qu’un groupe de syndiqués de l’Université de Moncton vient de conclure une entente de principe. Malheureusement, les nouvelles ne sont pas aussi positives pour les employés des foyers de soins. Une méthode archaïque de négociation privilégiée par le gouvernement provincial est à la source du problème.

L’Université de Moncton a passé près de subir un conflit de travail. En août, les quelque 200 membres de l’Association des employés de l’Université de Moncton (AEUM) ont voté à 98,1% pour la grève. Le syndicat représente le personnel de soutien administratif, d’entretien et de métier. Ils sont tous basés au Campus de Moncton et sont sans contrat de travail depuis le printemps 2022.

Les négociations se sont poursuivies malgré le vote de grève, avant d’être interrompues en fin de semaine. Aucun progrès n’ayant été enregistré, l’U de M a publié un communiqué de presse annonçant qu’une grève était imminente. Puis, coup de théâtre, une entente de principe a été conclue moins de 24 heures plus tard.

Le scénario présente des similitudes avec celui qui a mis en vedette cet été le gouvernement Higgs et la Fédération des enseignants du N.-B. Là aussi, les négos avaient été rompues. La possibilité de voir les classes paralysées par un conflit de travail était bien réelle.

La publication d’un rapport de la commission de conciliation a changé la donne. Le gouvernement a accepté l’ensemble des recommandations (notamment des hausses de salaire totalisant 15% sur cinq ans) et une entente de principe a pu être conclue.

Dans les deux cas, l’employeur et le syndicat ont fini par s’entendre à la table des négociations. Ils ont écouté leurs arguments respectifs, compris quelles sont les lignes rouges qui ne pouvaient pas être franchies de part et d’autre et sont arrivés à un compromis.

Il s’agit d’une façon saine de négocier, éprouvée dans les secteurs privé et public, qui est basée sur le rapport de force entre l’employeur et les employés. Une aide extérieure (une médiatrice pour l’Université de Moncton, une commission de conciliation pour les enseignants) a permis aux partis de s’entendre au moment où tout espoir semblait perdu.

La dynamique n’est pas la même dans le cas des foyers de soins.

Le Conseil des syndicats des foyers de soins réclame du gouvernement des augmentations salariales de 7% à 10% sur trois ou quatre ans. Il ne négocie toutefois pas directement avec celui-ci. L’employeur est représenté par l’Association des foyers de soins.

Or, les propriétaires des foyers de soins reçoivent la presque totalité de leur financement du gouvernement provincial. Le syndicat se retrouve donc dans une situation où il doit faire comprendre la justesse de ses arguments à une partie qui ne participe pas aux négociations.

L’Association des foyers de soins peut accepter les demandes salariales du syndicat, pour ensuite apprendre, quelques jours plus tard, que le gouvernement provincial refusera de financer cette concession.

Cette façon de négocier n’est pas totalement dysfonctionnelle. Après tout, le dernier conflit de travail remonte à l’an 2000. Elle n’est toutefois pas optimale, puisqu’elle limite les interactions entre les représentants des employés et le véritable décideur. Le conseil syndical doit convaincre l’employeur qui doit convaincre le gouvernement!

Or, ces négos sont complexes. Le conseil syndical ne représente pas que des préposés de soins. Il défend aussi des infirmières auxiliaires et des employés à la maintenance, à l’entretien ménager et aux services alimentaires.

Beaucoup d’entre eux sont sous-payés. Tous ont vu leurs tâches se compliquer au cours des dernières années, en raison de la COVID-19.

Il s’agit aussi d’un rare milieu de travail où d’importantes hausses de salaire auront un impact direct sur le recrutement. Il faut nettement moins de temps pour former un préposé qu’un médecin ou une infirmière.

Nous croyons que le gouvernement provincial doit prendre en charge la négociation de la partie monétaire des conventions collectives en vigueur dans les foyers de soins, comme il le fait avec les syndiqués de la fonction publique.

De cette façon, il sera à même de comprendre les défis dans les foyers de soins et de déterminer une juste rémunération, plutôt que d’imposer de façon arbitraire une enveloppe budgétaire pour ensuite laisser l’Association des foyers de soins se débrouiller avec celle-ci sans réel pouvoir de la modifier.