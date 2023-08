La bonne équipe pour sauver l’aéroport de Bathurst

L’Aéroport régional de Bathurst risque la faillite et la fermeture d’ici la fin de l’année. Est-il même possible de sauver cette infrastructure cruciale pour le nord du Nouveau-Brunswick? Personne n’a la réponse à cette question. Par contre, en s’appuyant sur des leaders du milieu politique et des affaires, le conseil d’administration de l’autorité aéroportuaire se donne toutes les chances de réaliser un miracle.

Tirons tout de suite les choses au clair: les voyageurs du Nord-Est n’ont pas abandonné leur aéroport. C’est plutôt le désengagement d’Air Canada qui est en cause. En 2020, le transporteur aérien avait mis fin à sa liaison Montréal-Bathurst en raison de la pandémie. Elle l’a ensuite rétablie, mais à fréquence réduite. C’est ainsi que le nombre de passagers qui franchissent les tourniquets à Bathurst est passé de 40 000 avant la pandémie à 15 000 dans la dernière année.

Les problèmes de l’Autorité aéroportuaire du nord du Nouveau-Brunswick sont nombreux et les résoudre n’a rien d’évident.

l L’aéroport qu’il gère n’est pas en situation de monopole. Celui de Charlo est situé à moins d’une heure de route. De plus, de nombreux voyageurs préfèrent se rendre à Dieppe en raison du grand nombre de liaisons qui y sont offertes.

– Les transporteurs aériens ne font pas la file pour prendre la place d’Air Canada. Les solutions de rechange sont pratiquement inexistantes.

– Il y a une pénurie de pilotes. Les transporteurs doivent donc limiter le nombre de liaisons et privilégier les plus payantes. Les petits aéroports sont désavantagés.

– Les coffres sont à sec. Le fonds de réserve de 1,2 million $ est épuisé. La dette accumulée atteint 2,1 millions $. Une aide financière de 700 000$ par année pendant deux ans est réclamée pour assurer la poursuite de ses activités.

– Le nombre de travailleurs qui gagnent leur vie au Québec ou dans l’Ouest et qui font du «fly in-fly out» est en nette diminution.

– Les gouvernements fédéral et provincial ne sont pas enthousiastes à l’idée de subventionner l’aéroport de Bathurst afin d’assurer sa survie. Le gouvernement Higgs n’en a que pour Fredericton et Saint-Jean (qui doivent aussi gérer une diminution du nombre de vols d’Air Canada), et estime de toute façon que le transport aérien est une responsabilité fédérale. Quant à l’administration Trudeau, elle juge avoir déjà fait sa part en ayant accordé en 2021 une aide d’urgence de 1,5 million $ pour surmonter la crise de la COVID-19.

L’Autorité aéroportuaire du nord du Nouveau-Brunswick est dans un cul-de-sac. Elle a besoin d’aide. C’est ce qu’elle vient d’obtenir avec la création du comité de sauvegarde.

Ce dernier est composé de personnalités qui se démarquent autant par leur compétence que par leur réseau de contacts. S’il existe une voie de sortie, ils la trouveront.

Ils pourront compter sur l’aide de Frédérick Dion, qui jouera le rôle de facilitateur. Celui-ci est un habitué des causes désespérées. Alors qu’il était directeur général de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, il a joué un rôle crucial pour permettre la réalisation de la réforme de la gouvernance locale.

Il a guidé le gouvernement provincial afin que celui-ci pige dans une enveloppe fédérale, en 2021, qui a permis de subventionner et de maintenir le service de Maritime Bus dans le nord de la province. Plus tôt cette année, il a négocié en tant que président de l’Association acéricole du N.-B. un meilleur accès aux terres de la Couronne.

Le comité en tant que tel est composé du PDG de l’Administration portuaire de Belledune (Denis Caron), d’un ancien chef de cabinet du premier ministre David Alward (Roger Clinch), du PDG du Conseil économique du N.-B. (Gaëtan Thomas), du maire de Caraquet (Bernard Thériault) et du DG de la CBDC Chaleur (Denis Roy). Une véritable équipe étoile.

Ils auront beaucoup de pain sur la planche afin de convaincre les gouvernements provincial et fédéral de même qu’Air Canada de l’importance stratégique de l’Aéroport régional de Bathurst, leur proposer un plan d’action et les convaincre de le mettre en application.

Ce n’est pas gagné d’avance. Mais nous nous réjouissons de voir la communauté prendre les choses en main et de se battre pour sauvegarder une infrastructure critique pour développement du nord-est du Nouveau-Brunswick.