Erreur de bonne foi, mensonge ou incompétence? Même résultat

Le gouvernement Higgs prévoit terminer l’année avec un surplus budgétaire de 199 millions $. C’est 159 millions $ de plus que ce qu’il avait prévu il y a quelques mois à peine. Vous êtes surpris de cette grossière erreur d’estimation? Vous ne le devriez pas. Pour cette administration, sous-estimer l’ampleur des surplus n’est pas un bogue qu’il faut chercher à corriger. C’est une stratégie politique.

Le remboursement de la dette publique du Nouveau-Brunswick est la priorité absolue du premier ministre Blaine Higgs. Dès la campagne électorale de 2018, il promettait l’équilibre budgétaire et la réduction de l’endettement de la province «d’au moins 125 millions $ par an».

Ce qui était il n’y a pas si longtemps une grande fierté pour ce gouvernement est rapidement devenu une priorité sur laquelle il vaut mieux ne pas trop attirer l’attention. La promesse de remboursement de la dette ne figure d’ailleurs pas dans le programme électoral 2020. Nous étions alors en pleine pandémie. Les surplus budgétaires provinciaux étaient sur le point d’atteindre une ampleur inégalée et il était hors de question de les utiliser pour appuyer la population en temps de crise.

Le ministre des Finances, Ernie Steeves, a le mandat de dégager des excédents, de rembourser la dette et de tuer dans l’œuf toute discussion portant sur diverses façons d’investir ces centaines de millions de dollars.

M. Steeves peut être fier du boulot accompli. Il est le ministre avec la meilleure feuille de route de son gouvernement. Si Kris Austin (construction d’une nouvelle prison dans sa circonscription) et Bill Hogan (avenir du programme d’immersion, Politique 713…), pour ne nommer que ces deux-là, étaient aussi efficaces que leur collègue des Finances, la dernière année aurait été un fleuve tranquille pour le premier ministre.

La réduction de l’endettement du Nouveau-Brunswick n’est pas une mauvaise chose en soi, bien au contraire. La situation financière de la province s’est considérablement détériorée pendant les règnes de Shawn Graham, de David Alward et de Brian Gallant. Il était temps de reprendre le contrôle de nos dépenses.

Le problème est l’absence de transparence.

Le même scénario se répète chaque année. Ernie Steeves dépose au printemps un budget dans lequel il annonce que les mégasurplus sont chose du passé. Arrivent ensuite les premières mises à jour financières, lesquelles nous apprennent que les excédents seront finalement plus importants que prévu.

L’année financière terminée, le ministre dévoile pour la première fois l’ampleur réelle du surplus et précise que celui-ci a servi en entier au remboursement de la dette. Il nous répète alors que la situation est exceptionnelle et explique qu’une grande partie de ces revenus provenant du gouvernement fédéral ne sont pas permanents. Le cycle recommencera aux prochaines mises à jour budgétaires où – surprise, étonnement et stupéfaction! – de nouveaux excédents non prévus apparaîtront alors dans les livres comptables.

Les estimations erronées du ministre (une différence d’un milliard de dollars en 2021-2022!) relèvent-elles d’erreurs de bonne foi? Sont-elles le fruit de l’incompétence de fonctionnaires incapables d’effectuer des prévisions réalistes? Ou s’agit-il d’une stratégie politique visant à tenir les contribuables dans le noir aussi longtemps que possible?

La réponse est sans importance, puisque le gouvernement Higgs n’a de toute façon aucune intention de corriger le tir.

Il est facile de comprendre pourquoi. Le premier ministre veut éviter tout débat sur la manière la plus judicieuse de dépenser ces fonds.

Les besoins sont grands: crise du logement, système de santé en difficulté, inflation galopante et plus encore. Au lieu de déterminer les priorités, le gouvernement préfère faire semblant de ne pas avoir les moyens d’agir.

Vous rêvez de meilleures infrastructures ou d’impôts moins élevés? Vous aimeriez que le vaccin contre le zona soit gratuit pour les personnes âgées de 65 ans et plus, comme c’est le cas au Québec et à l’Île-du-Prince-Édouard? Inutile de nous déranger avec ça, nous ne prévoyons pas d’engranger de surplus dans les prochains mois.

Circulez, il n’y a rien à voir!

La volonté du gouvernement de réduire la dette est légitime et même souhaitable. Cela ne signifie toutefois pas qu’il faut tenir les citoyens à l’écart de ce débat. Ils paient de lourds impôts. Ils doivent avoir leur mot à dire concernant leur utilisation.