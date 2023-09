Offrez le vaccin contre le zona gratuitement

Le zona est une maladie douloureuse qui peut frapper à peu près n’importe qui, mais qui touche en particulier les personnes âgées. Heureusement, un vaccin existe. Il est temps pour le gouvernement du Nouveau-Brunswick de l’offrir gratuitement aux personnes les plus à risque, comme cela se fait déjà dans d’autres provinces.

Le zona est causé par la réactivation du virus de la varicelle. Si la maladie est généralement associée aux aînés et aux personnes immunodépressives, elle peut aussi toucher des adultes en bonne santé.

Le ministère de la Santé du Québec explique sur son site internet que les symptômes prennent la forme d’une éruption douloureuse sur le trajet d’un nerf, de rougeur et de petites cloques qui finissent par crever. Les complications comprennent des cicatrices, une douleur persistante, la propa­gation des symptômes, des problèmes de vision et, dans les cas les plus graves, la mort.

Santé Canada recommande que le vaccin soit proposé à la plupart des personnes atteintes de 60 ans et plus. C’est le cas à l’Île-du-Prince-Édouard, qui l’offre gratuitement à cette tranche de la population. Au Québec, il est donné aux aînés de 65 ans et plus de même qu’aux personnes immunodéprimées.

Ces gouvernements provinciaux ont fait le choix de l’offrir à leur population vieillissante (et donc plus à risque). En effet, le zona touche directement la qualité de vie des personnes atteintes, en raison de la douleur intense qui l’accompagne.

Le Nouveau-Brunswick n’a pas suivi la même voie. Le Programme d’assurance-maladie de la province ne couvre pas les coûts du vaccin. Les pharmaciens peuvent cependant faire une évaluation une fois par année et prescrire gratuitement des médicaments si une personne a les symptômes caractéristiques du zona.

Par contre, si vous souhaitez faire preuve de prudence en vous faisant vacciner, vous êtes laissé à vous-même. Une lectrice a témoigné de son expérience à l’Acadie Nouvelle. Elle souhaitait recevoir l’injection, mais a été surprise d’apprendre que celle-ci allait lui coûter de 300$ à 400$, non remboursables.

Il s’agit d’une somme qui n’est pas à la portée de toutes les bourses, surtout qu’une bonne proportion d’aînés vivent avec une rémunération fixe.

Le gouvernement provincial paie pour traiter le zona, mais pas pour la prévention. Un non-sens.

Pourquoi Fredericton ne rembourse-t-il pas le coût d’un vaccin pourtant facile d’accès et qui a fait ses preuves? Ce n’est pas clair. Il est possible que ce ne soit pas un choix politique, mais plutôt un dossier qui ne s’est jamais retrouvé très haut dans la liste des priorités pour de multiples raisons.

Le ministère de la Santé néo-brunswickois a répondu de façon plutôt générique à nos questions. Un porte-parole a expliqué que le programme d’immunisation de la province est constamment révisé, qu’il faut tenir compte de la recherche scientifique, du fardeau de la maladie et «de nos réalités financières».

Une façon comme une autre d’expliquer que le gouvernement n’est pas fermement opposé à l’idée de rembourser les coûts de ce vaccin, mais que sa réflexion sur le sujet n’est pas très avancée.

Comme pour bien d’autres enjeux, il revient au gouvernement provincial la responsabilité de déterminer comment dépenser l’argent des contribuables. Il fait des choix.

C’est ainsi que depuis 2008, un vaccin contre le virus du papillome humain est offert dans les écoles à toutes les filles de 7e et 8e année afin de prévenir le cancer du col de l’utérus. Le vaccin antipneumococcique, qui est réservé aux personnes de 65 ans et plus, avait été aussi ajouté à l’assurance-maladie. Cette année-là, le gouvernement Graham avait engagé 25 millions $ dans des initiatives de prévention et de lutte contre le cancer.

Le zona n’est pas le cancer. Mais ce n’est pas une maladie qu’il faut prendre à la légère non plus. Il y a un vaccin. Son utilisation à plus grande échelle permettra à des milliers de Néo-Brunswickois d’éviter d’inutiles souffrances.

Nous invitons le ministère de la Santé du Noueau-Brunswick à profiter de sa «révision continuelle» de son programme d’immunisation pour ajouter le vaccin contre le zona à liste des produits et services offerts aux citoyens aînés et vulnérables.