Ce que désirent les militants, ce que veut le chef

Les conservateurs fédéraux, y compris les militants du Nouveau-Brunswick, sont réunis à Québec afin de participer à leur congrès annuel national. Les propositions qui seront débattues par les délégués sont riches en enseignement sur ce qu’ils attendent d’un gouvernement. Ils représentent aussi un défi pour Pierre Poilievre, qui doit se débarrasser de l’image de Bonhomme Sept Heures qui lui colle à la peau.

Le Parti conservateur du Canada domine dans les intentions de vote. Devant un gouvernement usé, aux prises avec la lassitude de l’électorat et qui doit en plus gérer une crise de l’inflation, Pierre Poilievre est bien placé pour remporter les prochaines élections d’ici deux ans et former un gouvernement majoritaire.

Il se retrouve ainsi dans une position similaire à celle de Stephen Harper au milieu des années 2000. Après le long règne des libéraux, le chef conservateur devait relever le double défi de plaire à ses militants les plus radicaux, notamment sur les questions sociales, tout en séduisant l’électorat modéré.

Les délégués conservateurs voteront sur une foule de propositions samedi, dont certaines font sourciller.

La motion concernant le financement accordé à Radio-Canada fait réagir, notamment en Acadie, avant d’être tuée dans l’oeuf vendredi. Pierre Poilievre a déjà exprimé sa volonté de couper les vivres à CBC, mais pas au réseau français. Il estime que les francophones vivant en milieu minoritaire ont besoin du diffuseur public. Tous ne partagent pas son avis.

Le cahier de propositions politiques montre aussi la frustration que certains conservateurs éprouvent envers la discrimination positive. Une proposition enjoint le gouvernement à orienter ses «pratiques d’embauche injustes» sans tenir compte des «caractéristiques personnelles immuables» ou de l’idéologie. En termes plus clairs: mettre fin aux programmes favorisant le recrutement de minorités.

Dans la même veine, des militants rappellent leur méfiance envers la science et plus précisément les campagnes d’immunisation. Ils réclament un discours scientifique «sans préjugés et ouvert», sous-entendant que les professionnels de la santé dissimulent les risques concernant les vaccins.

Les enjeux qui concernent les personnes trans chicotent aussi les délégués. Une proposition vise à les exclure des compétitions féminines et à interdire les toilettes mixtes.

Un clin d’oeil est fait aux opposants aux interruptions de grossesse, avec une condamnation de la «discrimination contre les filles par l’avortement par la sélection du sexe» et une volonté de reconnaître aux médecins et infirmières une «liberté de conscience» qui leur permettrait de non seulement refuser de pratiquer l’avortement ou l’assistance médicale à mourir, mais de ne plus avoir à aiguiller leurs patients vers de tels services.

Deux propositions touchent le Nouveau-Brunswick, mais ne feront pas de vagues. La première consiste à appuyer les provinces de l’Atlantique dans leurs efforts pour protéger l’isthme de Chignecto, qui lie notre province à la Nouvelle-Écosse. Il s’agit d’un appui moral qui n’engagerait en rien financièrement un éventuel gouvernement Poilievre.

Les militants néo-brunswickois recommandent aussi d’abolir la taxe d’accise sur le cannabis médical, qu’ils voient comme étant une solution de rechange aux opioïdes.

Il est important de préciser que les propositions adoptées ne lient pas le chef. Celui-ci aura le loisir de les ignorer. Elles ne se retrouveront pas automatiquement dans le programme électoral. Elles permettent néanmoins de voir dans quelle direction souffle le vent au sein du parti.

Plus tôt cette année, lors du congrès du Parti libéral du Canada, des militants ont tenté de faire adopter une motion visant à établir un calendrier de retour à l’équilibre budgétaire. Les bonzes du parti ont assuré son rejet. À l’inverse, Erin O’Toole, a présenté son plan vert aux délégués conservateurs en 2021. Ceux-ci ont défait la motion et humilié leur leader.

De l’épurage est aussi effectué en amont. Une motion visant à remplacer la feuille d’érable par un plant de cannabis sur le drapeau canadien n’aurait aucune chance de se rendre jusqu’au congrès, encore moins d’être adoptée.

Pour Pierre Poilievre, il est important que le congrès ne brise pas son élan des derniers mois. Il gagnera ses élections en parlant d’inflation et d’accès au logement. Pas en trébuchant dans les fleurs du tapis sur des enjeux sociaux, comme l’ont fait avant lui Andrew Scheer et Erin O’Toole.