Élections fédérales: les paris sont ouverts dans Acadie-Bathurst

Il y a quatre ans, les yeux étaient rivés sur la circonscription d’Acadie-Bathurst parce qu’on voulait tous savoir qui allait succéder à l’indélogeable Yvon Godin. Le 21 octobre, tout le monde voudra savoir si la victoire du libéral Serge Cormier, en 2015, était seulement un feu de paille.

L’ancien chef de cabinet du député-ministre provincial Hédard Albert avait alors réussi à aller chercher un vote sur deux (25 845, 50,7%) dans la circonscription fédérale la plus francophone (84% d’une population de près de 77 800 citoyens) à l’extérieur du Québec.

Le Nouveau Parti démocratique cherchera à causer une certaine surprise dans trois semaines avec l’arrivée de son candidat vedette Daniel Thériault. Les oranges ne partent pas à zéro car, en 2015, Jason Godin, alors le plus jeune maire du pays, avait quand même rallié plus de 20 000 partisans néo-démocrates au scrutin (39,4%), de loin la meilleure performance individuelle des 10 circonscriptions au Nouveau-Brunswick (18%, contre 30% en 2011 sous l’ère Jack Layton).

Confrontée à une population vieillissante et à l’exode des jeunes, la circonscription de près de 5000 km carrés et contenant deux régions distinctes est en quelque sorte un microcosme des provinces Maritimes.

L’une des 15 circonscriptions originales de 1867 abrite des entreprises majeures (la fonderie et le port de Belledune), des centres du savoir (CCNB et l’Université de Moncton, campus de Shippagan), un hôpital central (Bathurst) avec trois centres satellites (Tracadie, Caraquet et Lamèque), fait travailler plusieurs personnes dans le secteur public fédéral et provincial, couve de nombreuses PME et fait une large place aux industries saisonnières que sont la pêche, la tourbe, le tourisme et la forêt.

De 1900 à 1997, les libéraux ont régné en rois et maîtres pendant un total de 92 ans. Avant l’élection de Cormier, le dernier rouge à occuper la chaise de député à Ottawa a été le ministre Doug Young, dont la défaite de 1997 est désormais devenue célèbre.

D’un autre côté, la présence ininterrompue d’Yvon Godin pendant 18 ans est souvent davantage liée à la popularité de l’homme qu’aux idéologies du parti. Sinon, comment expliquer autrement que ceux et celles qui ont voté NPD au fédéral pendant toutes ces années ne l’ont pas nécessairement fait lors d’élections provinciales?

Deux mondes

Acadie-Bathurst, c’est deux mondes distincts dans un seul territoire. Parce que les régions Chaleur et de la Péninsule acadienne n’ont pas les mêmes priorités face à cette campagne. Dans Chaleur, c’est le remboursement de la taxe fédérale sur l’essence, l’emploi et l’immigration, le transport en commun et les logements abordables. Dans la Péninsule acadienne, c’est l’ajout d’une route 11 à accès limité adéquate, ce qui favoriserait les exportations par voie terrestre, et, vous l’aurez deviné, l’assurance-emploi.

«Nos enjeux rejoignent la plateforme de la Fédération canadienne des municipalités, indique le maire de Bathurst et vice-président de la Commission des services régionaux Chaleur, Paolo Fongemie. Cette année, le remboursement de la taxe sur l’essence a été doublé, mais il ne faudrait pas que ce soit seulement un bonbon préélectoral. Nous voulons cette contribution ponctuelle et régulière pour nous permettre de mieux planifier. Je crois qu’on sous-estime cet enjeu. Par exemple, pour Bathurst, ça peut représenter 1 million $.»

La route 11 passe avant tous les autres dossiers, admet sans ambages Oscar Rousselle, maire de Saint-Isidore et président de la Commission des services régionaux de la Péninsule acadienne.

«Nous avons des voies de contournement à Tracadie et à Caraquet. Nous en avons maintenant besoin d’une qui va jusqu’à Janeville. C’est primordial au développement de notre économie. Sans cela, des industries vont quitter notre région et d’autres ne viendront pas implanter et créer des emplois. C’est notre seule voie d’entrée et de sortie de matériels. Si nous voulons avoir accès au port de Belledune, nous avons besoin d’une route 11 adéquate, pas d’une route de campagne.»

Le centre-ville de Bathurst. – Acadie Nouvelle: Allison Roy

À son avis, ce projet conjoint avec la région Chaleur, d’une valeur estimée à 50 millions $, aurait absolument besoin d’une bonne poussée auprès des autorités au pouvoir. Cette campagne électorale s’avère le moment parfait pour relancer les candidats sur leurs intentions face à cette structure routière, est convaincu M. Rousselle.

Dans Chaleur, la relève de l’emploi passe invariablement par l’immigration, assume M. Fongemie. Il souligne que cette pénurie de main-d’oeuvre qualifiée affecte un nouvel employeur tous les jours. À cela s’intègre également la disponibilité élargie à un transport en commun pour les plus petites communautés et à l’accès à des logements abordables. Tout ça est interrelié, prétend-il.

«Les municipalités du Nord ne peuvent avoir accès aux sommes promises pour le développement du transport en commun car elles ne s’adressent qu’à des communautés qui offrent déjà ce service. L’argent est là, mais nous n’y avons pas droit.»

Assurance-emploi

Pendant ses 18 années à titre de député, Yvon Godin a souvent fait de l’assurance-emploi son cheval de bataille avec sa verve, son charisme et son approche frondeuse. Plusieurs grosses pointures libérales – Doug Young, Marcelle Mersereau et Bernard Thériault, notamment – se sont cassé les dents à vouloir le vaincre. Réélu six fois, Yvon Godin, à sa dernière victoire en 2011, avait rallié près de 70% des électeurs.

Point non négligeable, la région Restigouche-Albert, dont fait partie Acadie-Bathurst, affiche actuellement un taux de chômage de 13,4%, le niveau le plus élevé depuis un an. Il était de 11,3% à pareille date en 2018.

Les changements controversés au programme survenus sous le gouvernement Harper ont ajouté de l’eau au moulin de la contestation. Ça s’est calmé un peu sous l’ère Trudeau, avec notamment la réduction à une semaine la période d’attente avant d’avoir droit aux prestations.

Le nouvel engagement des néo-démocrates d’établir un seuil de 360 heures pour obtenir l’accès à l’assurance-emploi pourrait rapatrier quelques électeurs, notamment dans la Péninsule acadienne où cet enjeu est plus quotidien que dans la région Chaleur.

«L’idéal serait de dénicher plus d’emplois sur une plus longue période. On sait tous que les règles nous affectent particulièrement, surtout pendant la période où l’assurance-emploi est nécessaire», soutient M. Rousselle.

«C’est davantage un enjeu de région, explique M. Fongemie. Dans Chaleur, on parle plus d’une pénurie de travailleurs. C’est notre réalité, mais ce n’est pas nécessairement celle de la Péninsule acadienne.»

L’impact Higgs

La circonscription d’Acadie-Bathurst sera intéressante à scruter. Il faudra considérer l’impact du petit frère provincial – le gouvernement progressiste-conservateur de Blaine Higgs – sur les résultats fédéraux du 21 octobre.

Son refus de continuer à participer à l’expansion du chantier naval de Bas-Caraquet ne devrait pas trop avoir une influence électorale dans un secteur déjà traditionnellement acquis aux libéraux.

Même si le chantier est de propriété provinciale, le fédéral garde un oeil très intéressé là-dessus, le député Cormier promettant même une contribution de 4 millions $ à une future rampe de halage à gros tonnage.

Blaine Higgs – Archives

Aujourd’hui, l’ensemble des circonscriptions provinciales du territoire d’Acadie-Bathurst, sauf une (Lamèque-Shippagan-Miscou du vice-premier ministre Robert Gauvin), appartient aux libéraux provinciaux. M. Higgs, soutenu par le People’s Alliance, a adopté des positions parfois délicates envers la cause francophone depuis son entrée au pouvoir en septembre 2018.

Est-ce déjà peine perdue pour la candidate bleue Martine Savoie, une victime collatérale du vote de contestation francophone? En 2015, Riba Girouard-Riordon avait convaincu moins de 4000 votants pour le Parti conservateur, aux prises avec l’usure du pouvoir de l’équipe de Stephen Harper.

Si oui, où se déplacera cette portion du vote normalement dédiée aux conservateurs? Est-ce que les verts parviendront à ébranler l’ensemble des résultats et resserrer cette course? La montée du pouvoir vert, qui est allé piger dans les plates-bandes néo-démocrates récemment, se transportera-t-il également dans l’urne? Le conteur Dominique Breau, qui portait les couleurs des verts, a engrangé un peu moins de 1200 votes en 2015. Quel sera le score de Robert Kryszko dans trois semaines?

Est-ce que le NPD récupèrera ses pertes d’il y a quatre ans?

Pour M. Fongemie, il serait grand temps que l’actuelle campagne démarre dans Acadie-Bathurst.

«Jusqu’à maintenant, ça se passe sur le plan national et on voit beaucoup de politicaillerie. On a hâte de voir la vraie campagne, avec des politiques, des visions et surtout des solutions. On ne sent pas que c’est démarré ici. On connaît peu les candidats à part le député sortant ou ils viennent tout juste d’être désignés. On espère avoir de bons débats», se croise-t-il les doigts.

La réponse sera connue le 21 octobre.

Qui sont-ils?

Serge Cormier, Parti libéral (député sortant)

Âgé de 44 ans; secrétaire parlementaire du ministère des Pêches et des Océans et de la Garde côtière de 2015 à 2017; secrétaire parlementaire du ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté depuis 2017.

Martine Savoie, Parti conservateur

Âgée de 28 ans; conseillère municipale à Le Goulet depuis 2016; coiffeuse-styliste avec spécialité en maquillage; femme de pont sur un homardier depuis 2016.

Daniel Thériault, Nouveau Parti démocratique

Âgé de 61 ans; a étudié à Paris; directeur général du Festival acadien de Caraquet et du Gala de la chanson de Caraquet pendant neuf ans; directeur général de la Fédération culturelle acadienne de la Nouvelle-Écosse.

Robert Kryszko, Parti vert

Âge inconnu; diplôme en administration des affaires et en marketing du CCNB en 2011; élu conseiller de la Première Nation de Pabineau en 2004, puis réélu pour un second mandat; candidat provincial des Verts dans Bathurst-Est-Nepisiguit-Saint-Isidore en 2017 (420 voix).