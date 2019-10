Environnement: Cormier et Thériault divergent d’opinion dans Acadie-Bathurst

Une semaine après que des milliers de personnes du Nouveau-Brunswick aient participé à la Marche mondiale pour le climat, voilà que les candidats ont eu l’occasion de se prononcer sur des enjeux environnementaux. Jeudi soir, une centaine de débats sur l’environnement ont eu lieu au Canada, y compris un dans la circonscription d’Acadie-Bathurst.

Seuls les candidats Serge Cormier, du Parti libéral et Daniel Thériault, du NPD, ont accepté l’invitation du collectif Imaginons la Péninsule acadienne autrement, qui a organisé l’événement à l’Université de Moncton, campus de Shippagan. Les deux hommes ont parlé d’enjeux nationaux et locaux.

Martin Savoie, du Parti conservateur et Robert Kryszko, du Parti vert, ont décliné l’invitation en raison d’autres engagements dans la région de Bathurst.

Serge Cormier, le député sortant, a rappelé le bilan de son gouvernement en matière de l’environnement. Il a cité par exemple l’engagement du gouvernement fédéral de fermer les centrales au charbon au pays d’ici 2030.

«Je sais qu’il y en a une dans la circonscription à Belledune, mais on doit éliminer ces centrales et faire la transition vers des énergies plus vertes.»

Il a réitéré l’importance de la taxe sur le carbone.

«On a mis un prix sur la pollution. Je ne parle pas de taxe sur le carbone. Les pays qui ont mis un prix sur la pollution, c’est prouvé que ça fonctionne. Lorsqu’il faut payer plus cher pour quelque chose, normalement, on pense deux fois avant de dépenser.»

Depuis le début de la campagne électorale, les libéraux ont pris d’autres engagements pour protéger 25% des terres et des océans. Serge Cormier a rejeté les accusations de certains candidats conservateurs qui affirment que cet engagement nuira grandement à l’industrie de la pêche.

«Ce n’est pas une interdiction de pêche, mais personne ne voudrait voir de forage dans la baie des Chaleurs par exemple…»

S’il est élu, le NPD prévoit également de mettre en place un programme environnemental ambitieux. Comme son homologue du Parti libéral, Daniel Thériault favorise aussi le principe d’une taxe sur le carbone.

Le NPD s’est aussi fixé comme objectif d’alimenter le Canada en électricité sans carbone net d’ici 2030 et de passer à une électricité à 100% sans émissions d’ici 2050. On promet de créer 300 000 emplois grâce à la transition vers des énergies propres.

Il veut rendre tous les nouveaux bâtiments écoénergétiques d’ici 2030 et rénover l’ensemble du parc immobilier existant d’ici 2050.

Si la vaste majorité du débat s’est déroulé dans le respect, Daniel Thériault s’est permis de lancer quelques flèches à son adversaire.

«On s’entend sur plusieurs points avec les libéraux, ils aiment souvent prendre l’exemple du NPD, le problème c’est que lorsqu’ils arrivent au pouvoir, ils ne tiennent pas leurs promesses. Ils achètent des pipelines en Alberta.»

Serge Cormier a défendu la décision du gouvernement Trudeau d’investir 4,5 milliards$ en 2018 pour acheter l’oléoduc Kinder Morgan.

«On n’a pas acheté le pipeline pour consommer plus de pétrole. La décision a été difficile, mais c’est difficile pour le moment de fonctionner sans énergies fossiles. On a déjà entamé la transition. On a dit aux entreprises pétrolières qu’elles n’auraient plus accès à des subventions. (…) Tous les profits seront réinvestis dans l’énergie propre. De faire les choses rapidement, ce serait une erreur. Il faut le faire de la bonne façon.»

En réalité, les deux partis partagent plusieurs préoccupations. Souvent, c’est surtout l’approche qui est différente.

Aux yeux de Daniel Thériault, il faudrait donner un véritable «électrochoc» au système pour que de véritables changements aient lieu.