Toute une prise! Une bar rayé de 20 livres

Il est beaucoup question ces temps-ci de la prolifération du bar rayé près des côtes et dans les rivières de la côte est du Nouveau-Brunswick.

Il y en a beaucoup et certains sont des spécimens rares. Deux pêcheurs de gaspareau de la région de Miramichi, Richard Poirier et Joe Richard, en ont trouvé un de 35 pouces et pesant plus de 20 livres dans un de leurs filets, jeudi.

Bien sûr, ce gros bar rayé a été remis dans la rivière. Les pêcheurs commerciaux ne peuvent pas en garder. Et de toute façon, sa taille n’était pas réglementaire, même pour les pêcheurs récréatifs.