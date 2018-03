Quelques enseignements du Dalaï-lama

«Si vous voulez que les autres soient heureux, pratiquez la compassion. Si vous voulez être heureux, pratiquez la compassion.» – Dalaï-lama

Lire sur la résilience et la capacité d’amour de grands maîtres spirituels, même dans l’adversité, m’insuffle espoir. J’aime aussi ressortir les principes les plus influents, selon moi, de leurs enseignements: voici donc une chronique sur l’un de ces héros de l’humanité.

Même si le Dalaï-lama, le chef spirituel et politique du Tibet, est un moine bouddhiste dévoué, sa philosophie va au-delà des clivages religieux. Sa philosophie est l’amour des autres et la simple expression de la bonté. Qui plus est, il voit dangereux que l’on veuille être dogmatique en imposant sa religion aux autres. Selon lui, ouvrir son esprit et son cœur à la paix est la clé.

En dépit des conflits ou de la violence en lien avec les politiques répressives de la Chine au Tibet, le Dalaï-lama a toujours lutté de façon entièrement pacifique, souhaitant que les Tibétains comprennent leurs ennemis. Le Dalaï-lama est en exil depuis plusieurs années en Inde; or, il continue de militer pour la liberté de son peuple, tout en poursuivant résolument la voie de la non-violence.

Brève chronologie

1935: Lhamo Dhondup naît.

1940: Jeune enfant, Lhamo Dhondup est nommé 14e dalaï-lama.

1959: Lors d’une grande invasion chinoise, le Dalaï-lama fuit le Tibet.

1989: Le prix Nobel de la paix est décerné au Dalaï-lama.

2010: Estimant qu’il serait mieux de remplacer l’institution des dalaï-lamas par la démocratie, le Dalaï-lama demande un amendement constitutionnel au Parlement tibétain pour sa retraite politique.

Humanité commune

Jamais n’ai-je rencontré le Dalaï-lama, mais son visage bienveillant et ses yeux rieurs révèlent son message. Sans effort apparent, la bonté même qu’il prône semble émaner de lui. Malgré la souffrance qu’il a éprouvée dans sa vie, il garde espoir, courage et son rire contagieux. La vision d’humanité commune qu’il détient sous-tend chacun de ses actes.

En plus d’humanité commune, il parle aussi d’une Terre commune. J’admire le rapport qu’il fait entre les droits humains et un environnement sain. Il voit l’importance de bien prendre soin de la planète puisque nous en dépendons tous.

Dans un esprit de plénitude, de paix et d’amour, il médite, prie, étudie, accorde des audiences, participe à des cérémonies, enseigne, écrit, etc. Le travail sur les droits humains lui tient à cœur, puisque selon lui, nous sommes tous des frères et sœurs dans l’humanité.

«Le Dalaï-lama essaie de vivre selon ce qu’il appelle l’idéal du bodhisattva (de sattva “être” et bodhi “éveillé”) et le désir de se montrer plein de compassion tout en pratiquant le plus possible la sagesse.»¹

Laissons-nous inspirer!

J’invite respectueusement vos partages et questions. n

¹ Marcello, P.C. (2012). Le Dalaï-lama. Québec: Les Éditeurs réunis, p.270.

Défi de la semaine

Écoutez un des discours du Dalaï-lama, lisez un de ses livres, suivez un de ses exercices de méditation, savourez ses citations ou discutez de lui. Il interpelle profondément notre conscience.