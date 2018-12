Grammy: les Canadiens Drake et Shawn Mendes en nomination

Les chanteurs canadiens Drake et Shawn Mendes ont obtenu plusieurs nominations pour le gala des prix Grammy, vendredi.

Le rappeur torontois Drake est en lice dans sept catégories, dont celles de l’album, de l’enregistrement et de la chanson de l’année pour son album « Scorpion ».

L’artiste, de son vrai nom Aubrey Graham, a aussi été reconnu pour ses contributions aux albums d’autres rappeurs, dont « Sicko Mode », de Travis Scott, qui pourrait remporter le prix de la meilleure prestation rap.

Le jeune chanteur ontarien Shawn Mendes obtient quant à lui deux nominations, pour la chanson « In My Blood » et l’album vocal pop de l’année.

Le collaborateur de Drake, Boi-1da, qui est établi à Toronto, a également reçu des nominations pour ses contributions aux chansons de Cardi B, G-Eazy, et au projet de Beyonce and Jay-Z, The Carters.

Noah Shebib, un autre producteur de Drake, est aussi en lice pour trois prix relativement à son travail sur l’album « Scorpions ».

En général, c’est le chanteur américain Kendrick Lamar qui domine les nominations, notamment grâce à la bande originale du film « Black Panther » (« Panthère Noire »).

Lamar a obtenu huit nominations, dont sept qui sont en lien avec sa collaboration avec les studios Marvel pour le film mettant en vedette Chadwick Boseman et Michael B. Jordan.

Les femmes sont aussi à l’honneur, après avoir été plutôt en arrière-plan l’année précédente. Dans la catégorie album de l’année, les artistes féminines occupent cinq des huit nominations. Mis à part Kendrick Lamar, Drake et Post Malone, les chanteuses Cardi B, Kacey Musgraves, Janelle Monae, H.E.R. et Brandi Carlile pourraient remporter ce prix.

La nomination de Kendrick Lamar pour l’album de l’année pourrait lui permettre de remporter ce prix qu’il a perdu trois fois. Bien que le prix lui ait échappé aux mains de Bruno Mars en février dernier, il a gagné deux mois plus tard le prix Pulitzer de musique.

Le grand succès de l’artiste, « All the Stars », est en lice dans les catégories enregistrement et chanson de l’année. Cinq autres chansons pourraient remporter ces deux prix, dont « Shallow », de Lady Gaga et Bradley Cooper en vedette dans le film « A Star Is Born » (« Une étoile est née »). « This Is America » de Childish Gambino, « God’s Plan », de Drake, « The Middle » de Zedd, Maren Morris et Grey, ainsi que « The Joke », de Carlile, sont également en nomination.

La chanteuse Taylor Swift, une habituée du gala, n’a obtenu qu’une seule nomination pour « Reputation ». Justin Timberlake s’en sort lui aussi avec une mention dans la catégorie meilleure prestation vocale pop d’un duo ou group pour « Say Something », qu’il interprète avec Chris Stapleton.

Plusieurs autres artistes populaires n’ont reçu aucune nomination, dont Carrie Underwood, Sam Smith, et Nicki Minaj.