Variant indien de la COVID-19: le Journal de Montréal accusé d’alimenter les préjugés

Le ministre responsable de la Lutte contre le racisme, Benoit Charette, craint que le Journal de Montréal n’alimente les préjugés avec sa page couverture de jeudi.

Le Journal y présente une photo d’archive du premier ministre du Canada, Justin Trudeau, habillé de vêtements traditionnels indiens. Le titre qui l’accompagne se lit ainsi: « Le variant de l’Inde est arrivé. Alors, Justin, est-ce qu’on coupe les liens rapidement avec l’Inde cette fois-ci? » M. Charette a réagi jeudi en disant s’inquiéter des conséquences. Il a rappelé que l’on assiste depuis le début de la pandémie à une recrudescence d’actes racistes visant les personnes d’origine chinoise. « Avec des représentations semblables, on risque d’alimenter les préjugés », a-t-il déclaré sur Twitter. Le Journal de Montréal a plus tard essuyé une véritable pluie de critiques tant à Québec qu’à Ottawa. Selon la cheffe libérale Dominique Anglade, le quotidien de Québecor fait un « amalgame » qu’elle qualifie de « déplacé » et même de « très dangereux ». Quel est le message? a-t-elle demandé. « Il faut se méfier des Indiens? (…) Le variant, c’est le premier ministre? Il faut faire très attention au message que l’on essaie d’envoyer à la population. »

Elle aussi rappelle que les Sino-Québécois ont été victimes de préjugés et de « propos absolument inacceptables ». « Ce dont on a besoin, c’est de s’assurer que l’on est tous ensemble à combattre ce virus-là. »Lorsqu’il était question du variant britannique, on n’a pas parlé d’ethnicité, a souligné pour sa part la cheffe parlementaire de Québec solidaire (QS), Manon Massé. « Le virus n’a pas d’ethnie », a-t-elle martelé en point de presse. D’après elle, le Journal de Montréal fait « dévier » le débat. « Ça entretient des préjugés. (…) Est-ce que c’est nécessaire? Absolument pas. » La mesure est toujours bonne guide en temps de crise, a ajouté la députée péquiste Véronique Hivon. « Je pense qu’il faut être prudent de ne pas alimenter des préjugés qui, on le sait, sont déjà présents dans le contexte actuel », a-t-elle dit. Interrogé à ce sujet, le premier ministre François Legault a acquiescé. « Il faut être prudent pour ne pas stigmatiser certaines communautés. »

De l’autre côté de la rivière des Outaouais…

Le débat s’est rapidement transporté de l’autre côté de la rivière des Outaouais, où le Nouveau Parti démocratique (NPD) a été particulièrement cinglant. « Je suis un adversaire de Justin Trudeau, (…) mais la une du Journal de Montréal ce matin est particulièrement dégoûtante », a réagi Alexandre Boulerice. « Il s’agit d’un amalgame irresponsable et farfelu. Mais surtout, cela encourage la stigmatisation d’une communauté. (…) C’est pitoyable. « Cela ne nous surprend, hélas, pas vraiment, venant d’un journal dont les normes journalistiques s’effritent chaque année, avec toujours plus de commentateurs de la droite populiste », a-t-il renchéri. Pour sa part, le député conservateur Alain Rayes a semblé approuver le travail du Journal de Montréal, en reprenant la photo de Justin Trudeau sur Twitter et en affirmant: « Rien à rajouter. »