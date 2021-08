Le Canada donne plus de 82 000 doses du vaccin Oxford AstraZeneca à Trinité-et-Tobago

Le gouvernement fédéral a annoncé qu’il enverrait plus de 82 000 doses du vaccin Oxford AstraZeneca à Trinité-et-Tobago.

La ministre du Développement international, Karina Gould, a déclaré mercredi dans un communiqué que Trinité-et-Tobago avait été sélectionnée pour recevoir les doses excédentaires déjà arrivées au Canada en fonction des besoins et de la capacité du pays à les déployer immédiatement. La ministre Gould a déclaré que les doses seront livrées dans les prochains jours et que le gouvernement de Trinité-et-Tobago gérera l’administration des vaccins conformément aux directives de fabrication et aux meilleures pratiques de santé publique. Le mois dernier, le gouvernement fédéral a annoncé qu’il ferait don de près de 18 millions de doses du vaccin Oxford-AstraZeneca aux pays les plus pauvres. À ce moment, la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement Anita Anand avait déclaré après avoir parlé aux provinces, que le gouvernement fédéral avait déterminé que ces doses de vaccin étaient une offre excédentaire, car la demande pour le vaccin AstraZeneca avait été satisfaite.

Elle avait déclaré que le Canada ferait don de 17,7 millions de doses qui étaient censées entrer au Canada en provenance des États-Unis dans le cadre d’un accord d’achat anticipé avec AstraZeneca et qu’elles seraient mises à la disposition des pays à faible revenu par le biais de l’alliance mondiale de partage de vaccins COVAX. Dans sa déclaration de mercredi, la ministre Gould a déclaré que vacciner le monde contre la COVID-19 continue d’être la meilleure stratégie pour mettre fin à la pandémie. » En redirigeant les doses excédentaires dont nous n’avons pas besoin ici au Canada, nous soutenons les efforts mondiaux pour lutter contre ce virus et veillons à ce que les vaccins parviennent à ceux qui en ont besoin « , a-t-elle déclaré. » Les Canadiens savent que personne n’est en sécurité tant que tout le monde n’est pas en sécurité ». Lors de la réunion du G7 en juin, le premier ministre Justin Trudeau a promis que le Canada donnerait au moins 13 millions de doses dans le cadre d’un contrat avec COVAX, en plus des millions de dollars déjà mis de côté pour l’effort mondial de vaccination.

Affaires mondiales Canada a déclaré que Trinité-et-Tobago est un partenaire clé pour le Canada, avec plus de 100 000 Canadiens ayant des liens avec le pays et plusieurs milliers de Trinbagoniens ayant des liens avec le Canada.

