Les membres des Rolling Stones rendent hommage à leur batteur Charlie Watts, décédé mardi

Les membres des Rolling Stones ont salué leur batteur Charlie Watts, décédé mardi à l’âge de 80 ans.

Mick Jagger, le leader du groupe rock légendaire, a publié sur Twitter une photo d’un Watts souriant assis derrière une batterie. Le guitariste Keith Richards a de son côté partagé une photo d’une batterie ornée d’un panneau « Fermé ». Le relationniste de Watts a annoncé mardi après-midi que le musicien était « décédé paisiblement dans un hôpital de Londres, plus tôt dans la journée, entouré de sa famille ». Le guitariste Ronnie Wood a publié sur Instagram une photo de lui et de son défunt compagnon de groupe, accompagnée de la légende: « Je t’aime mon semblable gémeau _ tu vas beaucoup me manquer _ tu es le meilleur. » Sur le site Rollingstones.com, la page d’accueil offre une image de Watts sur fond noir.

Ayant rejoint les Stones en 1963, le batteur se trouve juste derrière Jagger et Richards comme membre le plus ancien et le plus essentiel du groupe. Watts a été présent tout au long des 30 albums studio du groupe, se tenant largement à l’écart de la consommation de drogue, des affrontements créatifs et des guerres d’ego de l’époque rock’n’roll. Il avait précédemment annoncé qu’il ne ferait pas de tournée avec les Stones en 2021 en raison d’un problème de santé non précisé. Il a été remplacé par le musicien américain Steve Jordan pour la série de spectacles « No Filter » aux États-Unis, qui doit débuter à St. Louis le 26 septembre. La mort de l’homme de 80 ans a attiré des hommages de toute l’industrie de la musique, notamment de Paul McCartney, Elton John et Patti Smith. D’autres batteurs ont loué le talent et l’influence du musicien, qui a également enregistré des albums de jazz.

Charlie Watts laisse dans le deuil son épouse Shirley, sa soeur Linda, sa fille Seraphina et sa petite-fille Charlotte.

