L’ex-magnat canadien de la mode Peter Nygard devant un tribunal de Toronto vendredi

L’avocat Jay Prober, qui représente l’ex-magnat canadien de la mode Peter Nygard, confirme que son client a été escorté par des policiers jeudi après-midi à Winnipeg où il a pris un avion en partance pour Toronto où il doit se présenter vendredi devant un tribunal pour faire face à plusieurs accusations d’agression sexuelle.

Le 1er octobre dernier, la police de Toronto a annoncé qu’elle accuserait le suspect âgé de 80 ans de six chefs d’agression sexuelle et de trois chefs de séquestration. Les accusations en instance concerneraient des agressions présumées qui seraient survenues à la fin des années 1980 et au milieu des années 2000. Peter Nygard a par ailleurs consenti le 1er octobre à être extradé vers les États-Unis où il fait face à des accusations pour agressions sexuelles à New York. Les autorités judiciaires américaines l’accusent d’avoir utilisé sa position de force dans l’industrie de la mode pour leurrer des femmes et des jeunes filles mineures en leur promettant des occasions en or pour leur carrière ou des sommes d’argent.

Peter Nygard a déposé une demande de libération sous caution en janvier dernier, mais elle a été rejetée par la cour. Il a fait appel de la décision et a essuyé un nouveau refus en mars et plus tard, la Cour suprême du Canada a refusé d’entendre sa demande de contester la décision de la cour d’appel. En plus des accusations criminelles, Peter Nygard doit se défendre face à un recours collectif intenté contre lui aux États-Unis par 57 femmes soutenant avoir été victimes de crimes sexuels. Peter Nygard a fondé son entreprise de prêt-à-porter à Winnipeg en 1967. Au fil du temps, l’entreprise s’est implantée comme une marque de vêtements à part entière vendue dans des boutiques à travers le monde.

Crédit photo: Glenn Francis of www.PacificProDigital.com