Mort de Mahsa Amini: 53 vedettes françaises coupent leurs cheveux en appui aux Iraniennes dans une vidéo

Plusieurs vedettes françaises, dont Marion Cotillard, Juliette Binoche, Isabelle Adjani et Jane Birkin, se sont filmées en train de se couper des mèches de cheveux dans une vidéo publiée mercredi en soutien aux manifestantes en Iran.

« Pour la liberté », déclare l’actrice Juliette Binoche avant qu’elle ne retranche une grosse mèche de cheveux au-dessus de sa tête. La vidéo, qui porte le mot-clic #HairForFreedom, est publiée alors que l’Iran est secouée par des manifestations antigouvernementales, déclenchées par la mort de la jeune Mahsa Amini. La femme de 22 ans avait été arrêtée pour avoir prétendument violé le code vestimentaire strict de la République islamique.

La vidéo a été partagée sur le compte Instagram « soutienfemmesiran ». « Ces femmes, ces hommes demandent notre soutien. Leur courage et leur dignité nous obligent », peut-on lire dans la légende de la vidéo. « Nous avons ainsi décidé de répondre à l’appel qui nous était lancé en coupant, nous aussi, quelques-unes de ces mèches. »

Parmi les autres artistes féminines de la vidéo, on retrouve notamment les actrices Charlotte Rampling et Isabelle Huppert, ainsi que les chanteuses Angèle et Pomme.

Crédit photo: Capture d’écran sur YouTube.