Fred, la marmotte québécoise qui prédisait la longueur de l’hiver, est décédée

Fred, la marmotte de Val d’Espoir qui prédisait à quel moment arriverait le printemps, est décédée.

Les organisateurs de l’événement annuel qui se tient près de Percé, en Gaspésie, ont annoncé jeudi matin que la marmotte ne s’était pas réveillée lorsqu’ils sont allés la voir la nuit dernière. « Je vous annonce la mort de Fred. Cette nuit, quand je suis allé le réveiller, je me suis aperçu qu’il n’avait plus de signes vitaux », a déclaré Roberto Blondin, l’un des organisateurs. « Probablement qu’il est décédé pendant la fin de l’automne, début décembre. Il avait quand même neuf ans. » L’événement a eu lieu quand même, avec la participation d’enfants et d’une peluche à la mémoire de Fred. Après consultation avec les enfants, M. Blondin a annoncé que le printemps sera tardif.

Il y aura une nouvellepetite marmotte l’an prochain, a assuré M. Blondin. Pendant ce temps, la marmotte de la Nouvelle-Écosse, Shubenacadie Sam, a apparemment aperçu son ombre lorsqu’elle est sortie d’un enclos au nord de Halifax. Selon la tradition, cela signifie que l’hiver sera long. Lorsque la marmotte ne voit pas son ombre, on prédit que le printemps arrivera bientôt. La marmotte ontarienne, Wiarton Willie, a toutefois vu les choses différemment. La marmotte a prédit un début imminent du printemps, a annoncé le maire de la péninsule de South Bruce, Garry Michi. Aux États-Unis, Punxsutawney Phil a prédit un hiver long pour une deuxième année consécutive.

Crédit photo: Jeangagnon.