L’enseignement du «David» fait scandale dans une école

Un collège du Michigan a mis fin à son partenariat avec une école à charte de la Floride dont la directrice a été contrainte de démissionner après qu’un parent se soit plaint que des élèves de sixième année avaient été exposés à de la pornographie lors d’un cours sur l’art de la Renaissance qui comprenait la sculpture « David » de Michel-Ange.

Un porte-parole du collège Hillsdale a précisé que l’École classique Tallahassee n’était plus affiliée à cet établissement classique chrétien d’arts libéraux du sud du Michigan, a rapporté MLive.com jeudi. « Ce drame autour de l’enseignement de la sculpture David de Michel-Ange, l’une des œuvres d’art les plus importantes qui existent, est devenu une distraction et une parodie des objectifs réels de l’éducation classique, a écrit la porte-parole Emily Stack Davis dans un communiqué. « Bien entendu, le programme d’enseignement artistique de la maternelle à la terminale du collège Hillsdale comprend le David de Michel-Ange et d’autres œuvres d’art représentant la forme humaine. »

L’école classique Tallahassee était autorisée à utiliser le programme d’enseignement classique de Hillsdale, mais sa licence a été « révoquée et expirera à la fin de l’année scolaire », a expliqué Mme Davis. Hillsdale propose des programmes d’enseignement de la maternelle à la 12e année en partenariat avec des dizaines d’écoles à charte à travers le pays. La directrice de l’école de la Floride, Hope Carrasquilla, a démissionné la semaine dernière à la suite d’un ultimatum lancé par le président du conseil scolaire.

Mme Carrasquilla a expliqué à la presse locale qu’un parent s’était plaint que le matériel était pornographique et que deux autres parents auraient voulu être informés de la leçon avant qu’elle ne soit donnée à leurs enfants. L’enseignement comprenait également la « Création d’Adam » de Michel-Ange et la « Naissance de Vénus » de Botticelli.

La nudité de la statue de David fait partie d’un débat vieux de plusieurs siècles sur l’art qui repousse les limites et les règles de la censure. Dans les années 1500, des feuilles de figuier en métal recouvraient les parties génitales de statues telles que « David » lorsque l’Église catholique romaine jugeait la nudité impudique et obscène.

Crédit photo: Pixabay License, utilisation gratuite sous la licence Pixabay, pas d’attribution requise.