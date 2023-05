Willie Nelson et George Michael au Temple de la renommée du rock and roll

Missy Elliott, Willie Nelson, Sheryl Crow, Chaka Khan, le créateur de « Soul Train » Don Cornelius, Kate Bush et le regretté George Michael ont tous été intronisés au Temple de la renommée du rock and roll.

L’institution basée à Cleveland a annoncé mercredi les artistes et groupes admis en tant que classe 2023. La liste qui comprend The Spinners, Rage Against the Machine, DJ Kool Herc, Link Wray, Al Kooper et Bernie Taupin, le coauteur-compositeur de longue date d’Elton John. « Lorsque vous passez de Link Wray, qui a été l’un de nos premiers influenceurs, à Missy Elliott, Kate Bush, The Spinners, Rage Against the Machine et Willie Nelson, vous avez un corpus d’œuvres très diversifié. Ce que nous essayons toujours de montrer, c’est que le rock ‘n’ roll est une grande tente et que beaucoup de gens y ont leur place », a déclaré Joel Peresman, le président-directeur général de la fondation du Temple de la renommée du rock and roll, avant l’inauguration.

Elliott ― la première rappeuse intronisée au Songwriters Hall of Fame, une lauréate du MTV Video Vanguard Award et une musicienne quatre fois récompensée d’un prix Grammy ― devient la première artiste hip-hop à figurer au Temple, qui l’a qualifiée de « véritable pionnière dans un genre dominé par les hommes ». Les artistes doivent avoir sorti leur premier enregistrement commercial au moins 25 ans plus tôt avant de pouvoir être admis. Huit des 14 nommés figuraient pour la première fois sur le bulletin de vote, dont Crow, Elliott, Michael et Nelson. Il s’agissait de la première année d’éligibilité pour Elliott.

Bush avait été nommée l’année dernière, mais n’avait pas été retenue. Elle a été admise cette année en raison d’une nouvelle vague de popularité après que la série « Stranger Things » ait présenté sa chanson « Running Up That Hill (A Deal with God) ». Elle a été saluée pour avoir « utilisé des paysages sonores luxuriants, des expérimentations radicales, des thèmes littéraires, l’échantillonnage et la théâtralité pour captiver le public et inspirer d’innombrables musiciens ». Michael, d’abord en tant que membre de Wham ! puis en tant qu’artiste solo, a été cité pour avoir « ouvert la voie à une génération d’artistes LGBTQIA+ fiers de l’être, de Sam Smith à Lil Nas X en passant par Troye Sivan », et Nelson, 90 ans, a été simplement décrit comme « une institution américaine ».

Le Temple a qualifié DJ Kool Herc de « père fondateur de la musique hip-hop (qui) a contribué à créer le modèle du hip-hop ». Et Chaka Khan a été décrite comme « l’une des voix les plus puissantes et les plus influentes de la musique », une « diva du hip-hop et de la soul à la fois sensuelle et à l’aise dans la rue », qui a ouvert la voie à des femmes comme Mary J. Blige, Erykah Badu et Janelle Monae. Les Spinners sont devenus une machine à succès avec quatre numéros 1 du R&B en moins de 18 mois, dont « I’ll Be Around » et « Could It Be I’m Falling in Love ». Le guitariste Wray était considéré comme en avance sur son temps, influençant Jeff Beck, Jimmy Page, Eric Clapton, Jimi Hendrix et Bruce Springsteen.

Taupin, qui est entré au Songwriters Hall of Fame en 1992 et a reçu un Golden Globe et un Oscar pour « (I’m Gonna) Love Me Again », tiré du film biographique « Rocketman », entre au Panthéon du rock 29 ans après son partenaire d’écriture, John. Cornelius a été célébré pour avoir créé une plateforme télévisée nationale pour la musique et la culture afro-américaines. Il est devenu un entrepreneur visionnaire qui a ouvert la porte ― et l’a maintenue ouverte ― pour que beaucoup d’autres le suivent. « Un fan de Willie Nelson connaît-il Missy Elliott? Probablement pas, et vice versa, a déclaré M. Peresman. Mais c’est l’occasion pour quelqu’un qui aime l’un de ces artistes de jeter un coup d’œil et de dire : « Mince, j’adore Missy Elliott » ou « J’adore Rage Against the Machine ». Mais The Spinners, c’était qui? Je vais aller voir ça ». Si cela peut ouvrir certains esprits et certaines attitudes, alors nous aurons fait notre travail. »

Les nominés Iron Maiden, Cyndi Lauper, A Tribe Called Quest, The White Stripes, Warren Zevon, Joy Division/New Order et Soundgarden n’ont pas obtenu de place dans le Temple cette fois-ci. Les nominations ont été soumises au vote de plus de 1000 artistes, historiens et professionnels de l’industrie musicale. Les fans pouvaient voter en ligne ou en personne au musée, et les cinq premiers artistes choisis par le public constituaient un « bulletin des fans » qui était comptabilisé avec les autres bulletins professionnels.

