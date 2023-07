La populaire boisson hypercaféinée «Prime» fait l’objet d’un rappel par l’ACIA

Une boisson énergisante contenant beaucoup de caféine et promue par des influenceurs américains sur les médias sociaux fait l’objet d’un rappel au Canada.

Selon Santé Canada, la boisson « Prime Energy Drink », qui contient 200 mg de caféine par canette, dépasse la limite permise de 180 mg et ne devrait donc pas être vendue au Canada. L’agence fédérale a appris que la boisson « Prime Energy » _ qui est différente de la boisson « Prime Hydration » largement distribuée _ pouvait être vendue dans certains commerces au Canada sans approbation fédérale. Santé Canada indique que toutes les boissons énergisantes contenant de la caféine sont considérées comme des « aliments supplémentés » et sont donc réglementées par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA),qui a publié un avis de rappel mercredi soir pour diverses marques, dont « Prime Energy ». Les deux agences s’efforcent de résoudre le problème, indique Santé Canada dans un courriel.

La boisson « Prime Hydration » est la version sans caféine de la « Prime Energy » et fait partie des diverses boissons énergisantes populaires auprès des adolescents. Les influenceurs très populaires Logan Paul et KSI ont cofondé « Prime » et ils ont été largement critiqués pour la promotion en ligne de ces produits auprès de millions de jeunes qui les suivent sur les médias sociaux. Santé Canada recommande un maximum de 2,5 milligrammes de caféine par kilogramme de poids corporel pour les jeunes jusqu’à l’âge de 18 ans. À titre de comparaison, une canette de Coca-Cola contient 34 mg de caféine, soit six fois moins que la quantité contenue dans une portion de « Prime Energy ».

Les dangers de la caféine

Jennifer House, diététicienne à Calgary, explique que les parents s’inquiètent souvent du fait que leurs enfants consomment trop de sucre. Mais elle estime que les boissons contenant de la caféine pourraient constituer un problème plus grave, car les très jeunes enfants, comme son fils de neuf ans, sont bombardés de publicités pour « Prime Energy » lorsqu’ils regardent des vidéos en ligne. Selon Mme House, les parents devraient parler à leurs enfants des effets négatifs de la caféine, notamment des troubles du sommeil, mais cela est d’autant plus difficile avec les adolescents, comme son fils de 16 ans, parce qu’ils ont tendance à se débrouiller seuls et à suivre ce que font leurs amis.

« Ils font leurs propres choix et ce n’est pas vraiment quelque chose que l’on peut contrôler. Nous devons donc laisser à Santé Canada le soin de contrôler un peu tout cela », dit-elle, ajoutant que le choix de boissons énergisantes en général semble infini. « Lorsque mon fils était en dixième année, il m’a dit que les distributeurs automatiques de l’école étaient remplis de boissons énergisantes. » Santé Canada indique sur son site que toute personne ayant eu des problèmes de santé après avoir consommé une boisson énergisante à base de caféine doit en faire la déclaration à l’Agence canadienne d’inspection des aliments, comme c’est le cas pour d’autres aliments. Les autres boissons caféinées rappelées par l’Agence canadienne d’inspection des aliments sont de marques 3D Alphaland, 5 Hour, Celsius, GFuel et Sting.

—

Le contenu en santé de La Presse Canadienne obtient du financement grâce à un partenariat avec l’Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est l’unique responsable des choix éditoriaux.

Crédit photo: Harry Cavanagh, https://www.flickr.com/photos/198473482@N08/53031483585/