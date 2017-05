Christian Essiambre: fini le sucre, le pain… et la bière

Depuis ton retour en Acadie, tu sembles réussir à trouver plus de travail dans la région?

«Je suis tellement, tellement occupé. C’est comme si je récolte tout ce que j’ai semé pendant 10 ans au Québec. J’ai 100% local à Radio-Canada, j’anime À fond de train sur la chaîne Unis TV, je me fais appeler pour écrire des projets parce qu’ils savent que j’ai écrit Les trois exils de Christian E. et Le long voyage de Pierre-Guy B. Je participe actuellement au tournage de la série Le siège à Radio-Canada. Parallèlement, comme je suis de retour en Acadie depuis un an, tout ceux avec qui j’avais travaillé avant de partir au Québec sont super excités et ils ont plein de projets à me proposer. Je sais juste plus où donner de la tête. Je me plains le ventre plein, C’est juste que je suis dans une position où pour la première fois de ma vie je peux dire non, j’ai plus besoin de faire mes preuves. Je peux vraiment prendre des décisions avec mon coeur et pas tant avec ma peur.»

T’as plus de temps à la maison maintenant alors, comme je parle toujours de bouffe, qu’est-ce que t’aimes manger? As-tu redécouvert quelque chose dans la dernière année?

«Depuis Les trois exils, j’ai appris à cuisiner et j’ai surtout appris à aimer cuisiner. Ma blonde, qui est médecin, est tombée sur la diète dite «high-fat, low-carb». Le docteur Eenfeldt, un Suédois qui prône cette diète, dit que depuis les années 1970, on s’est concentré sur la mauvaise affaire qui était de ne pas manger de gras et de manger plus de sucre. Ce qu’on aurait dû faire, c’est manger plus de gras et manger moins de sucre. Donc, on est en train de changer notre régime, qui consiste désormais à manger des produits non transformés et d’essayer de couper tout ce qui est sucré. Je mange beaucoup plus de viandes marinées, toutes sortes de salades et d’omelettes. Le pire – dans mon nouveau régime – c’est que j’ai coupé le pain, le riz, les pâtes et la bière. Le pain et la bière, c’est le plus rough.»

Alors tu ne manges plus de sucre du tout?

«Les premières deux semaines, j’ai fait le gros défi vraiment intense: 0 à 20 grammes de sucre par jour. Mais là, on est rendu sur le mode relaxe: 20 à 50 grammes de sucre par jour. Quand on mange beaucoup de sucre, on est comme high et, un peu comme avec le café, tu pognes un down après. Moi, je m’entraîne beaucoup; je fais des marathons, du vélo, je nage beaucoup. En début de course ou d’entraînement, j’avais toujours un high. Mais après une heure, il me fallait du sucre ou une banane ou des figues; vraiment me remplir de sucre pour repartir sur mon high. Mais là, ça ne fait plus ça. C’est tout le contraire. En mangeant juste du gras et en coupant le sucre, ton corps carbure au gras toute la journée. T’as pas de haut et de bas. J’ai vraiment l’impression que ça stabilisé mes bouffées d’énergies. Je me sens vraiment moins down l’après-midi ou après le déjeuner ou le souper.»

Si t’avais à me donner une recette qui représente ce que tu manges dernièrement, qu’est-ce que ça serait?

«Des omelettes. Je suis un gars qui déjeunait avec des fruits ou un smoothie. On mangeait beaucoup de bagels avec du beurre de pinotte ou de la confiture. J’ai été voir sur le site dietdoctor.com pour voir ce que nous allions manger et lui dit des oeufs. Ce gars-là mange 36 oeufs par jour! Mais tu peux en manger moins, bien sûr. Mes omelettes varient, mais souvent je vais y mettre une petite viande: bacon, pancetta ou prosciutto. Je vais sortir mes meilleurs fromages et râper ça. Je vais battre les oeufs et faire un genre d’omelette plate. Je garnis ensuite le centre avec la viande, le fromage, des tomates, des épinards ou des échalotes. Pour terminer le tout, je plie mon omelette et je saupoudre de fines herbes. L’autre jour, j’ai fait une omelette cuite dans un beurre au paprika que j’avais préparé. C’était vraiment, vraiment bon.»