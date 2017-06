Les 150 ans du Canada dans votre cuisine

Dans cet article, Lynn Crawford, une des chefs les plus emblématiques du Canada, partage avec nous quelques-unes des dernières tendances alimentaires qui émergent en cette année de notre 150e anniversaire.

Fusion entre mets canadiens et internationaux

La vaste mosaïque multiculturelle de notre pays fait en sorte que nous intégrons des saveurs internationales à nos mets canadiens favoris. « Ces dernières années, remarque Mme Crawford, la fusion canadienne-internationale est devenue de plus en plus tendance ». Ajoutez des mélanges d’épices comme le Za’atar, le Togarashi et le Ras-El-Hanout à vos trempettes et grillades pour rehausser leur saveur. Ou sortez de votre train-train alimentaire quotidien en essayant des burritos sushi préparés avec du saumon, une assiette fumante de poutine au poulet au beurre ou un sandwich fondant au fromage au kimchi.

Cuisine canadienne-française

Grâce à la popularité grandissante des restaurants acadiens du pays, il n’est pas surprenant que la région se hisse comme destination gastronomiques émergentes. La région commence à attirer l’attention des blogueurs et des journalistes alimentaires. Célébrez notre héritage avec des plats rassasiants comme le fricot, la poutine, les cretons, les fèves au lard, la soupe aux pois, la tourtière, le ragoût de pattes de cochon et la tarte au sucre. Essayez aussi l’abondance de fromages, de bagels et de viandes fumées.

Plats des Premières nations

Découvrez des mets dont l’histoire dépasse les modestes 150 ans de notre pays. Vous apprendrez que certains mets préférés des Premières nations sont savourés ici depuis plus d’un millénaire. « Les myrtilles, les baies de Saskatoon et les pommes cuites au four font partie des aliments avec lesquels j’aime cuisiner. J’aime les viandes comme le brochet, l’oie, la caille et l’orignal, et les céréales comme le riz sauvage, l’orge et le maïs », raconte Mme Crawford. Dans le livre de recettes des Premières nations, vous trouverez des recettes remarquables, comme le pain de feuille de maïs vert, le traditionnel pain banique, le saumon fumé et la perdrix grillée.

Palette de couleurs patriotiques

Vous pouvez facilement ajouter des touches de rouge et de blanc aux desserts que vous préparerez pour votre fête. Les fraises, les framboises, les canneberges et la rhubarbe fraîches accompagnent à merveille la couleur blanche des chocolats, des gâteaux, des crèmes et de la meringue dans vos desserts estivaux légers. « Essayez des ingrédients comme le jus de canneberge ou de tomate pour ajouter une touche festive à vos boissons, » suggère Mme Crawford.