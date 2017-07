Préparez des repas légers sur le barbecue

Quand on évoque les grillades, la majorité des gens pensent immédiatement aux hamburgers et aux hot-dogs. Si vous cherchez des idées pour plaire à vos invités végétariens ou vous voulez utiliser des viandes maigres pour vos soupers de semaine, il existe plusieurs façons de redéfinir l’utilisation de votre barbecue et de concocter des repas plus santé.

Oubliez la salade de pommes de terre.

Le hamburger constitue le clou du repas? Évitez alors les trop nombreuses calories en l’accompagnant de chips ou d’une salade de pâtes ou de pommes de terre. Pour agrémenter votre repas, pensez plutôt à préparer une salade grecque traditionnelle composée de tomates, de concombres et de feta. Pour y ajouter une touche amusante, évidez un pain à hamburger et utilisez-le comme bol comestible.

Variez vos sources de protéines.

La dinde ou le poulet haché remplacent délicieusement la boulette de bœuf haché traditionnelle. Rehaussez la saveur de ces protéines plus maigres en utilisant des condiments et des garnitures, comme des tomates séchées, de la roquette ou des piments forts. N’oubliez pas les amateurs de fruits de mer; ils doivent aussi prendre part aux festivités! Un filet de saumon grillé s’insère parfaitement bien dans un pain à hot-dog classique et fait un sandwich au saumon unique et délicieux.

Préparez des hamburgers sans viande.

Une visite au rayon des fruits et légumes vous donnera plusieurs idées pour préparer des hamburgers végétariens. Faites griller des « steaks » d’aubergine ou des champignons de Paris pour remplacer les boulettes de viande. Vous voulez davantage de protéines? Créez votre boulette en mélangeant des haricots noirs, du riz brun, des oignons rôtis et des épices. Le chou-fleur grillé remplace aussi, de façon simple et délicieuse, la boulette de viande d’un hamburger.

Ajoutez une touche inédite à vos plats classiques.

Donnez une allure estivale à vos plats d’hiver préférés. Préparez, par exemple, des aubergines au parmesan en les faisant cuire sur le barbecue (voir Recette Poulet Aubergine à la Mozzarella).